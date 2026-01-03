Инна опубликовала трогательное видео с любимым и поделилась новостью о беременности с подписчиками. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

Кстати Победительница "Холостяка-13" Инна Белень объявила о беременности

В начале ролика Инна Белень стоит рядом с Иваном и говорит, что они больше не могут быть вдвоем. Позже влюбленные ссорятся, и в конце видео воссоединяются и блогер сообщает, что беременна.

Эта история начиналась с двух сердец. Но жизнь имела другой план. Этот путь я буду проживать вместе с вами,

– написала Белень.

В комментариях под заметкой люди поздравляют пару с будущим пополнением.

Инна Белень объявила о беременности / видео из инстаграма блогера

Инна и Иван пока не знаю пол ребенка, но думают, что это будет мальчик. Пара планирует устроить гендер-пати в январе, а рожать блогер будет в апреле.

Сейчас у нас лучшее время. Рядом со мной мой человек. Если людям надо быть вместе, они друг друга найдут снова,

– сказали они на пост-шоу.

Что известно об отношениях Инны и Ивана?