Победительница "Холостяка-13" Инна Белень стала мамой и показала первые кадры из роддома

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень впервые стала мамой. 28 апреля она родила дочь.

Блоггерша поделилась первыми кадрами из роддома, опубликовав видео на своей странице в инстаграмме.

В ролике Белень показала фрагменты родов и первые минуты после рождения ребенка. Роды оказались партнерскими – рядом с Инной был ее любимый.

Блогерша родила на 41-й неделе беременности, однако имя дочери пока не раскрывает.

Спасибо, что сделала нас мамой и папой,

– написала она под видео.

Что известно о беременности Инны Белень?

Отец ребенка – Иван Яловенко. Они знакомы с Инной с детства, учились вместе в школе, но впоследствии потеряли связь. После "Холостяка" возобновили общение, начали встречаться, обручились 30 декабря 2025 года и поженились 3 февраля 2026-го.

Ранее Инна Белень рассказывала, что после операции по коррекции груди ей в течение года не рекомендовали беременеть, однако все сложилось по-другому. На ранних сроках беременность была почти незаметной – до пятого месяца у Инны не было выраженного живота, в то же время ее беспокоил сильный токсикоз. Во втором триместре блоггер оставалась очень активной и много путешествовала. В то же время в третьем триместре токсикоз вернулся, появились изжога и трудности с кровообращением.

В преддверии родов Инна говорила, что ей не хватает пускового механизма, чтобы началась родовая деятельность. Блогерша планировала рожать естественно, но не исключала стимуляции или кесарева сечения. Как прошли роды – пока неизвестно.