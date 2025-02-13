Победительница "Холостяка-13" показала квартиру в Киеве: сколько она платит за аренду

Победительница 13 сезона "Холостяка" Инна Белень, которая недавно разошлась с Александром Тереном, показала свою квартиру, которую арендует в Киеве. За жилье она платит 27 тысяч гривен – это сумма без коммунальных услуг.

Как живет волонтер показали в проекте "По домам" от Люкс ФМ, пишет 24 Канал. Стоит отметить, что у девушки есть собственная квартира на левом берегу столицы, однако пока она строится.

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Квартира Инны Белень на левом берегу Киева имеет 79 квадратных метров. Девушка приобрела ее на этапе застройки примерно за 90 тысяч долларов. По словам волонтера, жилье – с видом на Днепр.

Сейчас победительница 13 сезона проекта "Холостяк" живет в однокомнатной квартире-студии, которая сделана в светлых оттенках. Там есть кухня-гостиная, ванная комната и спальня с гардеробом.

Кухня Инны Белень / Скриншот из видео

Гостиная в квартире Белень довольно просторная. В комнате есть место, где она работает, а также пространство, где можно отдохнуть: полежать на диване и посмотреть телевизор.

Гостиная Инны Белень / Скриншот из видео

Гостиная в квартире победительницы 13 сезона "Холостяка" / Скриншот из видео

В спальне Инны есть большая двуспальная кровать, рядом с которой расположены две тумбочки, над которыми есть лампочки. Также в комнате есть небольшой гардероб, где девушка хранит свои вещи.

Спальня Инны Белень / Скриншот из видео

Гардероб в квартире победительницы 13 сезона "Холостяка" / Скриншот с видео

Ванная комната в квартире волонтера сделана в более светлых тонах – там преобладает белый цвет.

Ванная комната Инны Белень / Скриншот с видео

Инна Белень в ванной комнате / Скриншот с видео

Обзор арендованной квартиры Инны Белень: смотрите видео онлайн