Победительница "Холостяка-13" рассказала о неудачных ухаживаниях медийных мужчин

Победительница 13 сезона проекта "Холостяк" Инна Белень поделилась подробностями своей личной жизни после расставания с Александром Тереном. По словам девушки, медийные мужчины пытаются познакомиться с ней.

Она рассказала две истории, которые случились с ней и ухажерами. Инна призналась, что эти случаи натолкнули ее на мысль, что ей не стоит встречаться с медийными мужчинами, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Белень.

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Инна Белень рассказала, что однажды мужчина написал ей, что она красивая, и захотел поразить девушку классным букетом на 8 марта. Однако, кроме того, он спросил, отметит ли победительница "Холостяка-13" его в инстаграм-сторис.

Инна Белень рассказала об ухажере: смотрите видео

Однако это не одна история, которая случилась с Инной и ее ухажерами. Другой мужчина сначала пригласил девушку на кофе. Однако они не смогли согласовать графики, поэтому не встретились. Потом он предложил сходить вместе на концерт. Белень не отказалась, ведь как раз имела свободный вечер.

Где-то за час до концерта пишет: "Тебя забирать или доедешь на такси?" Я ответила, чтобы забрал, на такси не хотела. Тем более я еще работала. Где-то за 40 минут до концерта он написал, что опаздывает, я ответила, что ничего, потому что тоже не успевала. Мужчина сказал, что приедет в 18:10 – за 20 минут до начала концерта. В 18:10 пишет: "Я только освободился, что-то не судьба нам встретиться",

– рассказала Инна Белень.

Инна Белень рассказала, как муж пригласил ее на концерт: смотрите видео

Инна Белень не стала называть имени этих мужчин и сказала, что впоследствии расскажет еще одну историю.

Напомним, что после проекта "Холостяк" Александру Терену и Инне Белень некоторое время удавалось строить отношения. Однако после публичной ссоры по языковому вопросу в сети начали распространяться слухи об их разрыве. В начале февраля пара официально объявила о расставании.