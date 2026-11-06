Боялась, что это онкология, – победительница шоу "Холостяк" Белень сообщила о проблемах со здоровьем

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень пожаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем. Молодая мама уже больше месяца чувствует себя обессиленной, поэтому решила пройти обследование.

Больше всего она боялась услышать онкологический диагноз, однако результаты анализов принесли ей облегчение. О своем самочувствии и результатах обследований Инна рассказала в Instagram.

Блогерша призналась, что очень переживала в ожидании результатов цитологии, но худшие опасения не оправдались.

Я очень ждала этих результатов, потому что больше всего боялась, что это может быть онкология. Даже несмотря на минимальную вероятность, сама мысль о том, что в жидкости могут обнаружить злокачественные клетки, не давала мне покоя. Слава Богу, по результатам исследования их не обнаружили,

– поделилась Инна.

Впрочем, проблема все же есть: врачи диагностировали у нее серому – скопление жидкости, вызвавшее сильное воспаление в организме. Лечение продолжается, но пока безрезультатно.

Жидкость откачивали уже дважды, но она снова скапливается. Почти каждый вечер температура 37,8 °С, и воспаление до сих пор не проходит,

– рассказала молодая мама.

Из-за длительной терапии и недавно перенесенной бронхиальной обструкции ее иммунитет сильно ослаб. Поэтому Инна планирует ехать в столицу, чтобы врачи подробнее выяснили причину болезни.

Я уже больше месяца на лекарствах, в том числе на антибиотиках. Организм просто истощен, ощущение, что иммунитет уже на нуле. Поэтому снова едем в Киев, в клинику. Надо наконец разобраться, почему воспаление не проходит, а жидкость постоянно скапливается,

– отметила она.

Белень искренне поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала держать их в курсе своего лечения.

Инна Белень рассказала о проблемах со здоровьем и результатах обследований / Скриншоты из Instagram-сторис

Напомним, Инна стала избранницей Александра Терена в финале "Холостяка-13", но после проекта пара рассталась. Впоследствии блогерша вышла замуж за своего школьного знакомого Ивана Яловенко, а этой весной у них родилась дочь.

К слову, недавно о борьбе с онкологическим заболеванием откровенно заговорил известный украинский режиссер Алексей Комаровский – он рассказал, что у него обнаружили рак кожи, и поделился первыми симптомами болезни.