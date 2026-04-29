Победительница "Холостяка" Белень показала новорожденную дочь и рассказала о состоянии после родов

28 апреля победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень впервые стала мамой. После родов блогерша рассказала о своем самочувствии.

Кроме того, показала фото с новорожденной доченькой. Этим она поделилась в инстаграм-сторис.

Инна рассказала, что рожала естественным путем. По ее словам, дочь очень похожа на отца.

Губы, нос, глаза, лицо и даже группа крови – то его. А я настолько его люблю, что только рада,

– написала Белень.

Блогер призналась, что после родов сразу уснула и плохо помнит часть событий после рождения ребенка. В это время рядом с младенцем находился ее муж.

Инна Белень рассказала о родах и показала дочь / Скриншоты из инстаграм-сторис

Инна Белень замужем за Иваном Яловенко. Они знали друг друга еще со школы, но впоследствии потеряли контакт. После участия Инны в "Холостяке-13" пара снова начала общаться, со временем их отношения переросли в роман. В конце декабря 2025 года они обручились, а уже 3 февраля 2026 года стали супругами.

Как проходила беременность Инны Белень?

Ранее блогерша делилась, что после операции по коррекции груди врачи советовали ей подождать с беременностью минимум год. Однако жизнь внесла свои коррективы. В начале беременность почти не была заметной – до пятого месяца животик не выражался, однако Инна страдала от сильного токсикоза. Во втором триместре Белень чувствовала себя значительно лучше: оставалась активной и даже много путешествовала. Впрочем, на поздних сроках самочувствие снова ухудшилось: появились токсикоз, изжога и проблемы с кровообращением.