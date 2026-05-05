Придумал муж: победительница "Холостяка-13" рассекретила имя дочери

28 апреля победительница 13 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень впервые стала мамой. Сегодня блогерша рассекретила имя новорожденной дочери.

Инна и ее муж Иван назвали дочь Кирой. Об этом Белень сообщила на своей странице в инстаграме.

Смотрите также Я плачу, – победительница "Холостяка-13" показала, как муж встретил ее и дочь из роддома

Инна Белень опубликовала трогательное видео с дочерью, в котором показала ее свидетельство о рождении. В ролике маленькая Кира лежит на кровати, одета в розовый боди, а во рту держит постушку.

Имя придумал Ваня. И когда он ее так называл, она еще реагировала в животике. Сейчас смотрю на нее и понимаю: оно ей идеально подходит,

– написала блогерша.

В комментариях под заметкой люди отмечают, что Инна и Иван выбрали хорошее имя для дочери, а также пишут приятные пожелания для девочки:

"Класс, невероятно красивое имя. У меня доченька Кира, сын Кирилл".

"Очень красивое имя. Растите здоровенькой и под мирным небом".

"Кира Ивановна – супер".

"Красивое имя. Пусть растет здоровая на радость родителям".

Подписчики Инны об имени ее дочери / Скриншот из инстаграма блогерши

Подписчики Инны об имени ее дочери / Скриншот из инстаграма блогерши

Напомним, что Инна Белень родила дочь на 41-й неделе беременности естественным путем. Впоследствии блогерша рассказала, что девочка похожа на отца – у них даже одинаковая группа крови.

Инну и Киру выписали из роддома 1 мая, родные и близкие встретили их с цветами и подарками. Дома Белень ждал сюрприз от мужа: Иван украсил комнату розовыми гелевыми шариками и купил для жены большой букет цветов.

Кстати! 16 апреля звездный учитель Руслан Игоревич впервые стал отцом. Его жена Екатерина родила сына, которого супруги назвали Орестом. Об этом Цыганков сообщил на своей странице в инстаграме.

Что известно об отношениях Инны Белень и Ивана Яловенко?

Инна Белень и Иван Яловенко познакомились в школе и поддерживали дружеские отношения. Впоследствии они потеряли связь, а снова встретились уже во время полномасштабного вторжения.

Между Инной и Иваном завязались романтические отношения. В конце декабря блогерша сообщила, что они обручились. 3 февраля влюбленные поженились, свадьбу они планируют сыграть летом.