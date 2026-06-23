Инна Цимбалюк – модель, телеведущая и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2006". Еще с юных лет она стремилась построить профессиональную карьеру, и впоследствии её жизнь начала кардинально меняться.

Она не раз становилась призером различных конкурсов красоты. В 2006 году, когда она победила на вышеупомянутом конкурсе, она отправилась в Лос-Анджелес, где, представляя нашу страну, вошла в двадцатку лучших. С тех пор она стала узнаваемым лицом на страницах популярных глянцевых журналов: "Натали", "Отдохни", OOPS, "Наше досуг", "Невеста", "Флердоранж", "10 дней" и других. Далее в материале 24 Канал расскажет, как сложилась судьба Цимбалюк, что известно о ее гражданской позиции и где модель живет сейчас.

Интересно От звезды "Подъема" до волонтера: как сейчас живёт Сергей Притула

Успех на телевидении

После этого она стала звездой большого экрана. Например, Инну можно было увидеть в таких проектах: "Танцую для тебя", прогноз погоды, "Звездный патруль", "Королева бала".

Инна Цимбалюк в роли ведущей проекта "Королева бала" / Фото из открытых источников

Позже Цимбалюк снялась в сериале "Сердцу не прикажешь", а затем украинская звезда переориентировалась на российский рынок. В 2010 году она приняла участие в проекте "Звезда+Звезда" вместе с Александром Буйновым, который поддерживает кровавую политику Кремля. Именно он познакомил Инну с российским олигархом Игорем Пестриковым, который старше её на 18 лет.

Инна Цимбалюк и Игорь Пестриков / Фото из российских источников

Личная жизнь

Впоследствии они поженились. Инна в социальных сетях не публикует фото с мужем, однако довольно часто можно увидеть посты с их дочерью, которая родилась в 2015 году.

Инна Цимбалюк с дочерью / Фото из соцсетей

Что касается её мужа, то, по последним данным, Игорь находится в розыске по делу о хищении средств на одном из предприятий. В 2023 году его обвинили в отмывании 250 миллионов рублей с магниевого завода, где он был акционером.

Также известно о попытке отмывания 2,5 миллиарда рублей. Пестриков сбежал за границу, поэтому его даже объявили в международный розыск. Позже супруг Цимбалюк объявил себя банкротом. А в 2024 году московский суд признал бизнесмена виновным в растрате средств магниевого завода.

Кроме того, российские СМИ утверждают, что Цимбалюк владеет многомиллионной недвижимостью в Москве и квартирой в Ялте, на его имя зарегистрированы дорогие автомобили, земельные участки в Ярославской области, а на дочь – два участка в Крыму.

Гражданская позиция

Здесь история сложная. После 24 февраля 2022 года модель опубликовала в Instagram пост с молитвой на украинском языке и символической картинкой.

Реакция Инны Цимбалюк на полномасштабную войну / Скриншот из инстаграма

А дальше наступил период затишья. В июле 2023 года Цимбалюк опубликовала декламацию стихотворения Николая Вороного на украинском языке. И на этом красноречивом жесте закончилась поддержка уроженки Черновцов.

Где сейчас Инна Цимбалюк?

Сегодня она активно ведет страницу в Instagram, где позиционирует себя как наставницу, а также публикует психологические советы для женщин. Общение ведется на русском языке.

Инна Цимбалюк ведет блог на русском языке / Скриншот из инстаграма

А если отвечать на вопрос, где сейчас находится модель, то местоположение её аккаунта указывает на Испанию. Ранее геолокация указывала на Латвию.

Инна Цимбалюк, вероятно, проживает в Испании / Скриншот из инстаграма

Инна также часто путешествует, чем делится со своими подписчиками. Их у нее 24 тысячи.