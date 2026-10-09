"Не мой формат": Инна Мирошниченко в день рождения "сбежала" от семьи и объяснила свой выбор

Адвокат и многодетная мама Инна Мирошниченко призналась подписчикам, что встречает свой новый год жизни в одиночестве, вдали от дома и семьи. Накануне праздника она проснулась в другом месте без мужа и четверых детей, чтобы посвятить это время внутреннему восстановлению и диалогу с самой собой.

Свой 39-й день рождения, который Инна отмечает 9 октября, она решила провести в Португалии. Это уже не первый раз, когда она отправляется в путешествие без родных. Инна говорит, что шумные торжества – это совсем не ее стиль.

Впервые такое празднование я позволила себе три года назад, когда отправилась в ретрит молчания. Я поняла, что этот день для меня очень важен, чтобы посвятить его диалогу с самой собой. Всю жизнь меня очень изматывали праздники, и я решилась признаться себе, что это не мой формат,

– говорит женщина.

По словам блогерки, такая короткая пауза в одиночестве необходима ей для того, чтобы пополнить собственный ресурс и набраться сил на весь следующий год.

Я здесь пополняю свой ресурс, чтобы иметь возможность целый год служить и отдавать себя тем, кто в этом нуждается. Потому что иногда всего два дня дают тебе энергию на несколько месяцев вперед,

– отметила Мирошниченко.

Инна Мирошниченко отмечает день рождения в одиночестве: смотрите видео

Вместо стандартных поздравлений и подарков Инна призвала подписчиков сделать донат на организацию отдыха для других приемных родителей. Муж Инны, телеведущий Тимур Мирошниченко, лаконично поздравил супругу с днем рождения, опубликовав совместную черно-белую фотографию и добавив: "С днем рождения, любимая!".



Инна Мирошниченко с мужем и детьми / Фото из инстаграма звезды

Как известно, пара воспитывает четверых детей: двое из них – родные по крови, а двое – рожденные сердцем. В начале октября Инна Мирошниченко откровенно рассказала, что любовь к приемным детям приходит не сразу, и отношения с детьми выстраиваются шаг за шагом.