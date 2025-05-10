Это титаническая работа, – Инна Мирошниченко показала успехи усыновленной дочери Ангелины
- Инна Мирошниченко рассказала о значительном прогрессе в развитии названной дочери Ангелины.
- Инна отметила, что они каждый вечер проводили различные практики для развития воображения и памяти Ангелины, что дало положительные результаты.
Юрист и жена Тимура Мирошниченко рассказала о безумном прогрессе в развитии усыновленной дочери. Инна показала новое видео с Ангелиной, где девочка демонстрирует свои успехи.
Инна Мирошниченко вспомнила, что почти год назад Ангелине было сложно представлять что-то или запоминать. Но на днях девочка начала рассказывать сказку, которую придумала сама. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Инны.
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Мы здесь такие шокированные! Ангелина рассказывает сказку, которую придумывает на ходу. Меньше года назад от слова "воображения" она впадала в транс. Фантазия не работала, память тоже. Обобщить, о чем мы только что говорили, не получалось. Вспомнить, что было вчера? Да вы что. Каждый день – чистый лист. Тогда не было гарантий, что это изменится,
– призналась Инна Мирошниченко.
Юрист добавила, что каждый вечер устраивали для Ангелины различные практики, например, предлагали придумывать окончание сказки. Но девочке было не интересно. И теперь все вложенные усилия дали о себе знать.
"Все ждали, верили и много работали. И вот просто "давайте я расскажу сказку". С сюжетом, героями, драматургией. Даже смогла адаптироваться под изменение обстоятельств в виде Марселя. Это такая титаническая работа и такой шикарный показатель! Я понимаю, что большинство мам не почувствует моей радости, потому что ребенок что-то там себе выдумывает. Тоже мне событие. Но для нас это квантовый скачок. Это безумный прогресс!" – призналась Мирошниченко.
Инна Мирошниченко поделилась успехами дочери: видео
- Напомним, Тимур и Инна Мирошниченко официально удочерили Ангелину в сентябре 2024 года. Ее адаптация длилась около трех месяцев. В это время девочка пыталась распознавать и понимать свои эмоции и чувства.
- Также Инна рассказывала о том, что Ангелине сложно давалось обучение. Она даже думала над тем, чтобы перевести девочку на домашнее обучение. Но в школе учителя открыты к помощи и верят, что все удастся.