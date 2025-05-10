Это титаническая работа, – Инна Мирошниченко показала успехи усыновленной дочери Ангелины

Юрист и жена Тимура Мирошниченко рассказала о безумном прогрессе в развитии усыновленной дочери. Инна показала новое видео с Ангелиной, где девочка демонстрирует свои успехи.

Инна Мирошниченко вспомнила, что почти год назад Ангелине было сложно представлять что-то или запоминать. Но на днях девочка начала рассказывать сказку, которую придумала сама. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Инны.

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Мы здесь такие шокированные! Ангелина рассказывает сказку, которую придумывает на ходу. Меньше года назад от слова "воображения" она впадала в транс. Фантазия не работала, память тоже. Обобщить, о чем мы только что говорили, не получалось. Вспомнить, что было вчера? Да вы что. Каждый день – чистый лист. Тогда не было гарантий, что это изменится,

– призналась Инна Мирошниченко.

Юрист добавила, что каждый вечер устраивали для Ангелины различные практики, например, предлагали придумывать окончание сказки. Но девочке было не интересно. И теперь все вложенные усилия дали о себе знать.

"Все ждали, верили и много работали. И вот просто "давайте я расскажу сказку". С сюжетом, героями, драматургией. Даже смогла адаптироваться под изменение обстоятельств в виде Марселя. Это такая титаническая работа и такой шикарный показатель! Я понимаю, что большинство мам не почувствует моей радости, потому что ребенок что-то там себе выдумывает. Тоже мне событие. Но для нас это квантовый скачок. Это безумный прогресс!" – призналась Мирошниченко.

Инна Мирошниченко поделилась успехами дочери: видео