367 тысяч только за перелет: Инна Мирошниченко рассказала о жизни на Бали с четырьмя детьми

Супруга украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко вместе с четырьмя детьми отправилась на Бали, где проведет почти два месяца. Они уехали на 56 дней – именно столько позволяет туристическая виза.

Инна объяснила, что Бали для нее уже давно стал особенным местом. В интервью Славе Демину Мирошниченко подробно рассказала, сколько стоит жизнь на острове и как они добирались туда с детьми.

Инна Мирошниченко с детьми живет на Бали

Оказалось, что сначала они поехали из Киева во Львов, а оттуда на индивидуальном трансфере отправились в Варшаву. Такая поездка обошлась примерно в 500 евро.

Далее семья летела самолетом через Дубай. Билет на одного человека обошелся примерно в 80 тысяч гривен, так что в целом перелет семье Мирошниченко обошелся примерно в 367 тысяч гривен.

Семья Мирошниченко / Фото из инстаграма Тимура Мирошниченко

Инна с детьми поселилась на вилле, аренда которой стоит около двух тысяч долларов в месяц. В доме три спальни, бассейн, а также в стоимость входит уборка.

В то же время Инна отметила, что выбрала не самый популярный туристический район, ведь, по ее словам, чем дальше от людных мест, тем комфортнее и дешевле можно жить. При этом женщина убеждена, что на Бали можно найти хорошее жилье практически на любой бюджет.

Для собственных поездок по острову жена Мирошниченко арендовала мотоцикл, а когда нужно куда-то отправиться вместе с детьми, пользуется такси. Одна такая поездка обходится примерно в 100-120 гривен.

Она рассказала и о повседневных расходах. По словам Инны, цены в местных супермаркетах примерно такие же, как в Киеве. На рынках продукты дешевле, однако для туристов продавцы нередко могут завышать стоимость.

На питание семья тратит не более 500 долларов, хотя есть и дополнительные покупки для дома, в частности блендер и тостер.

На ужин Инна с детьми чаще всего ездит к океану, где есть небольшие семейные кафе, называемые варунгами. Мирошниченко объяснила, что там можно вкусно поесть, а еду из ресторанов на острове доставляют очень быстро практически в любое время суток.

Здесь очень снижается аппетит. Тяжелая еда не идет. В основном хочется фруктов, ну, возможно, гречки или макарон,

– рассказала она.

Интервью с Инной Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Кстати, Тимур Мирошниченко вместе с семьей праздновал Новый год на Бали.