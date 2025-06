Настоящая красота – это не только внешность, – интервью с "Мисс Украина" Марией Мельниченко

В этом году на международном конкурсе красоты "Мисс Мира 2025" Украину достойно представила Мария Мельниченко. Девушка вошла в список 8 лучших конкурсанток из 108 участниц. Это самый высокий результат Украины на этом соревновании.

Вскоре Мария Мельниченко передаст корону и титул "Мисс Украины" следующей победительнице, однако для нее это не конец, а начало нового этапа. Наша редакция пообщалась с Марией Мельниченко в рамках проекта "Интервью24".

Представительница Украины рассказала, как готовилась к конкурсу красоты и что давалось ей сложнее всего. Она призналась, с конкурсантками от каких стран удалось подружиться и какие главные месседжи хотелось донести на мировой площадке. Мария также больше рассказала о себе: семье, профессии, хобби и мечтах.

Об участии в "Мисс Мира", результате и атмосфере на конкурсе

Мария, прежде всего, поздравляю с попаданием в 8-ку лучших на конкурсе "Мисс Мира"! Расскажите больше о подготовке: что было самым сложным, а что – наоборот, давалось легко?

Самым трудным было выдержать бешеный ритм и эмоциональную нагрузку. Я спала по 4-5 часов в сутки, ведь наш график был чрезвычайно насыщен: мероприятия, знакомства, интервью. В конце дня чувствовалось, будто "социальная батарейка" полностью разряжена – от количества разговоров с сотнями людей.

Еще одно испытание – это попытка вместить все вечерние платья в чемоданы. Но, признаюсь, мне это удалось! Легче всего – улыбаться. Когда чувствуешь поддержку команды "Мисс Украина", родных, когда на каждом шагу слышишь искреннее All the best от прохожих – это заряжает сильнее, чем кофе.

Ваш результат – самый высокий за всю историю участия Украины в конкурсе. Какие эмоции вы переживали в этот момент? Надеялись ли на такой успех?

Когда я услышала, что это самое высокое достижение Украины на "Мисс Мира" – не смогла сдержать слез. Это был не просто момент счастья – это было ощущение, будто все прожитые моменты, все старания, страхи, надежды и мечты собрались в одно большое "Ты смогла".



Мария Мельниченко / Фото из инстаграма конкурса

Я шла с открытым сердцем, с искренностью и большим желанием показать настоящую Украину – сильную, добрую, красивую. И, возможно, именно это сердце и почувствовали другие.

Такие конкурсы – это еще и новые знакомства. С кем удалось подружиться, кого вспоминаете теплее всего?

Конкурсы такого масштаба – это прежде всего о людях. Моей соседкой по комнате была представительница Молдовы, и мы подружились буквально с первого дня. Наше общение было очень искренним и теплым, мы до сих пор на связи.

Также поддерживаю дружбу с девушками из Англии, Польши, Италии, Уэльса, Эфиопии, Финляндии, Северной Ирландии, Мальты и Латвии. Каждая из них – особенная, с уникальной историей.



Мария Мельниченко с другими участницами / Фото из инстаграма конкурса

В целом атмосфера была удивительно доброжелательной. Никакой зависти или конкуренции – только искренняя радость друг за друга. Мы делились мечтами, традициями, шутками. И именно это, пожалуй, самое большое чудо таких конкурсов – когда девушки со всего мира становятся настоящими подругами.

О смыслах Украины на конкурсе "Мисс Мира"

"Мисс Мира" – это не только о красоте, но и о месседжах. Что вам было важно донести до мира – как на сцене, так и за ее кулисами?

Для меня участие в "Мисс Мира" – это возможность говорить не только о себе, но и от имени миллионов украинцев. Я знала, что мой голос может быть услышан – и хотела использовать его, чтобы донести правду о нашей стране.

Мой главный месседж – это несокрушимость. О том, как даже под звуки сирен люди влюбляются, рожают детей, поют, живут. О силе украинских женщин, которые держат этот мир, когда все вокруг рушится. И о том, что настоящая красота – это не только внешность, но и внутренний свет, который не угасает даже в самые темные времена.

И на сцене, и за кулисами я чувствовала, что представляю не только себя. Я – Украина. С ее болью, достоинством, нежностью и несокрушимой верой в жизнь. И я благодарна конкурсу "Мисс Украина", который сделал это возможным.

Ваши образы на "Мисс Мира" были символическими. Что в них было заложено?

Наряды – это одна из ключевых частей конкурса. Вместе с командой "Мисс Украина" мы тщательно готовили каждый образ. Это была не просто красота – это была идея, смысл.

Мы хотели почтить женщину как хранительницу жизни – одновременно сильную и мягкую, плодородную, несокрушимую. Она – символ того, как из маленького зерна растет новая жизнь, надежда и будущее. Это – идея национального платья под названием "Душа земли".

Мария Мельниченко в национальном платье "Душа земли" / Фото из инстаграма конкурса

Вечернее платье "Величие природы" воплощало гармонию женщины с природой, сочетание традиций и современности, Украины и мира. Этот образ – о силе духа, которая не ломается.

Мария Мельниченко в платье "Величие природы" / Фото из инстаграма конкурса

Ответ на упреки об уколах красоты

Перед "Мисс Мира" вам пришлось столкнуться с хейтом. Некоторые обвиняли в уколах красоты и пластике. Как вы относитесь к изменениям внешности? Хотели бы что-то в себе изменить?

Да, действительно, перед "Мисс Мира" был период, когда пришлось столкнуться с волной критики – говорили и об уколах, и о пластике, даже писали, что я "слишком красивая, чтобы быть настоящей". Но правда в том, что я – это я. Без вмешательств.

Я искренне верю, что каждая девушка имеет право решать, как выглядеть. Если ей хочется что-то изменить – замечательно. Если нет – это тоже прекрасно. Главное, чтобы эти решения были из любви к себе, а не из-за давления или желания соответствовать чужим ожиданиям.

Хотела бы я что-то изменить? Возможно, иногда – настроение. А внешность – нет. Мне комфортно быть собой, и я благодарна за то, что имею.

О семье, выборе профессии и своих хобби

Расскажите больше о вашей семье. Кем работают родители, и как они отреагировали на ваше участие в конкурсе красоты?

Моя семья – это мой фундамент и внутренняя опора. Моя мама работает воспитателем в детском саду – она невероятно нежная, добрая и одновременно очень сильная. Именно она с детства научила меня быть искренней, сострадательной и всегда оставаться человеком.

Мой папа сейчас на пенсии, живет за границей, но часто приезжает в гости, и мы собираемся всей семьей на теплые ужины и душевные разговоры. А еще у меня есть отчим, которого я искренне считаю родным. Он всегда поддерживал все мои мечты – даже самые смелые. Его вера в меня – это неоценимо.

Когда я сказала, что участвую в конкурсе, они не просто обрадовались – они искренне гордились.

В одном из интервью вы признались, что оставили бальные танцы из-за проблем со здоровьем. Что теперь является вашим хобби?

Да, бальные танцы остались в прошлом из-за проблем со здоровьем, но ритм и движение навсегда остались в моем сердце.

Сейчас мой график – настоящий марафон: я работаю шесть дней в неделю с утра до вечера, учусь в университете, трижды в неделю занимаюсь спортом, изучаю английский и учусь играть на гитаре. И, конечно, стараюсь находить время для семьи – потому что именно она дает мне силы.



Мария Мельниченко / Фото из инстаграма Марии Мельниченко

Когда появляется свободная минутка – выбираю активность: танцы, большой теннис, падл или бокс. Это заряд и для тела, и для души. А гитара – это что-то особенное. Мой старший брат играл, и для меня это больше, чем музыка. Когда беру ее в руки, вспоминаю наши вечера у костра – и сердце становится теплее даже в самый напряженный день.

Вы учитесь в Государственном налоговом университете. Видите ли себя в этой сфере, или все же планируете строить карьеру в моделинге?

Да, я учусь на специальности "Финансы" и в этом году поступаю в магистратуру. Даже если не планирую работать по специальности, образование для меня – это важная часть личностного роста.

Я всегда тяготела к творчеству, моде, сцене – именно в этой сфере вижу свое будущее. Однако знания по финансам – это о стратегическом мышлении, умении принимать взвешенные решения и строить свое – уверенно и разумно.

Для меня образование – не просто диплом, а инструмент, который я использую для развития своих проектов, бренда, благотворительных инициатив. Потому что сила женщины – не только во внешности, но и в знаниях и глубине.



Мария Мельниченко / Фото из инстаграма Марии Мельниченко

Как изменилась жизнь после нового титула и что пожелает новой "Мисс Украина"

Как изменилась ваша жизнь после титула "Мисс Украина" и участия в "Мисс Мира"?

Моя жизнь действительно изменилась после титула "Мисс Украина" и участия в "Мисс Мира". Это не только о внешних вещах – когда тебя узнают, подходят с теплыми словами, хотят сфотографироваться.

Вместе с титулом пришла большая ответственность. "Мисс Украина" – это не просто корона. Это возможность быть полезной, говорить о важном, вдохновлять и поддерживать.

Я очень благодарна за шанс представлять нашу страну на "Мисс Мира". Это была не только гордость, но и невероятный опыт, который еще больше укрепил мою любовь к Украине. Быть лицом своей страны – большая честь, но еще ценнее – быть ее сердцем и голосом.

Скоро вы передадите корону следующей "Мисс Украина". Какие ваши дальнейшие планы?

Я хочу реализовывать себя как личность и женщина, которая имеет голос и влияние. Один из моих ближайших планов – создать собственный бренд одежды. Я мечтаю, чтобы моя одежда передавала женственность, силу, эмоцию – чтобы каждая девушка чувствовала себя особенной.



Мария Мельниченко с победительницей "Мисс Львов" / Фото из инстаграма конкурса

Также планирую развиваться в моделинге, медиа, публичных выступлениях, продолжаю обучение и работу над собой. "Мисс Украина" дала мне главное – веру в себя. И теперь я хочу делиться этим с открытым сердцем.

Что бы вы сказали следующей "Мисс Украина" Это был бы совет или слова поддержки?

Я бы пожелала нести эту корону с гордостью. Это шанс, который дается не каждой, и этот путь научит тебя многому. Самое важное – ты научишься любить себя по-настоящему. Это будет непросто, но каждый миг будет того стоить.

И помни – ты не одна. Мы все – большая семья. И ты всегда почувствуешь поддержку и веру в тебя.