Цьогоріч на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу 2025" Україну гідно представила Марія Мельниченко. Дівчина увійшла до списку 8 найкращих конкурсанток з-поміж 108 учасниць. Це найвищий результат України на цьому змаганні.

Незабаром Марія Мельниченко передасть корону й титул "Міс України" наступній переможниці, однак для неї це не кінець, а початок нового етапу. Наша редакція поспілкувалась з Марією Мельниченко в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Представниця України розповіла, як готувалась до конкурсу краси та що давалось їй найскладніше. Вона зізналась, з конкурсантками від яких країн вдалося подружитися та які головні меседжі хотілося донести на світовому майданчику. Марія також більше розповіла про себе: сім'ю, професію, хобі та мрії.

Про участь у "Міс Світу", результат та атмосферу на конкурсі

Маріє, перш за все, вітаю з потраплянням до 8-ки найкращих на конкурсі "Міс Світу"! Розкажіть більше про підготовку: що було найскладнішим, а що – навпаки, давалося легко?

Найважчим було витримати шалений ритм і емоційне навантаження. Я спала по 4-5 годин на добу, адже наш графік був надзвичайно насичений: заходи, знайомства, інтерв'ю. Наприкінці дня відчувалося, ніби "соціальна батарейка" повністю розряджена – від кількості розмов із сотнями людей.

Ще одне випробування – це спроба вмістити всі вечірні сукні у валізи. Але, зізнаюся, мені це вдалося! Найлегше – усміхатись. Коли відчуваєш підтримку команди "Міс Україна", рідних, коли на кожному кроці чуєш щире All the best від перехожих – це заряджає сильніше, ніж кава.

Ваш результат – найвищий за всю історію участі України в конкурсі. Які емоції ви переживали в цей момент? Чи сподівалися на такий успіх?

Коли я почула, що це найвище досягнення України на "Міс Світу" – не змогла стримати сліз. Це був не просто момент щастя – це було відчуття, ніби всі прожиті моменти, всі старання, страхи, надії та мрії зібралися в одне велике "Ти змогла".



Я йшла з відкритим серцем, з щирістю і великим бажанням показати справжню Україну – сильну, добру, красиву. І, можливо, саме це серце і відчули інші.

Такі конкурси – це ще й нові знайомства. З ким вдалося подружитися, кого згадуєте найтепліше?

Конкурси такого масштабу – це передусім про людей. Моєю сусідкою по кімнаті була представниця Молдови, і ми подружилися буквально з першого дня. Наше спілкування було дуже щирим і теплим, ми й досі на зв'язку.

Також підтримую дружбу з дівчатами з Англії, Польщі, Італії, Уельсу, Ефіопії, Фінляндії, Північної Ірландії, Мальти та Латвії. Кожна з них – особлива, з унікальною історією.



Загалом атмосфера була напрочуд доброзичливою. Жодної заздрості чи конкуренції – лише щира радість одна за одну. Ми ділилися мріями, традиціями, жартами. І саме це, мабуть, найбільше диво таких конкурсів – коли дівчата з усього світу стають справжніми подругами.

Про сенси України на конкурсі "Міс Світу"

"Міс Світу" – це не тільки про красу, а й про меседжі. Що вам було важливо донести до світу – як на сцені, так і за її лаштунками?

Для мене участь у "Міс Світу" – це можливість говорити не тільки про себе, а й від імені мільйонів українців. Я знала, що мій голос може бути почутий – і хотіла використати його, щоб донести правду про нашу країну.

Мій головний меседж – це незламність. Про те, як навіть під звуки сирен люди закохуються, народжують дітей, співають, живуть. Про силу українських жінок, які тримають цей світ, коли все навколо руйнується. І про те, що справжня краса – це не тільки зовнішність, а й внутрішнє світло, яке не згасає навіть у найтемніші часи.

І на сцені, і за лаштунками я відчувала, що представляю не лише себе. Я – Україна. З її болем, гідністю, ніжністю і незламною вірою в життя. І я вдячна конкурсу "Міс Україна", який зробив це можливим.

Ваші образи на "Міс Світу" були символічними. Що в них було закладено?

Вбрання – це одна з ключових частин конкурсу. Разом з командою "Міс Україна" ми ретельно готували кожен образ. Це була не просто краса – це була ідея, сенс.

Ми хотіли вшанувати жінку як хоронительку життя – водночас сильну й м'яку, родючу, незламну. Вона – символ того, як із маленького зерна зростає нове життя, надія і майбутнє. Це є ідеєю національної сукні під назвою "Душа землі".

Вечірня сукня "Велич природи" втілювала гармонію жінки з природою, поєднання традицій і сучасності, України та світу. Цей образ – про силу духу, яка не ламається.

Відповідь на закиди про уколи краси

Перед "Міс Світу" вам довелося зіткнутися з хейтом. Дехто звинувачував у уколах краси та пластиці. Як ви ставитесь до змін зовнішності? Хотіли б щось у собі змінити?

Так, дійсно, перед "Міс Світу" був період, коли довелося зіткнутися з хвилею критики – говорили й про уколи, і про пластику, навіть писали, що я "занадто гарна, щоб бути справжньою". Але правда в тому, що я – це я. Без втручань.

Я щиро вірю, що кожна дівчина має право вирішувати, як виглядати. Якщо їй хочеться щось змінити – чудово. Якщо ні – це теж прекрасно. Головне, щоб ці рішення були з любові до себе, а не через тиск чи бажання відповідати чужим очікуванням.

Чи хотіла б я щось змінити? Можливо, іноді настрій. А зовнішність – ні. Мені комфортно бути собою, і я вдячна за те, що маю.

Про сім'ю, вибір професії та свої хобі

Розкажіть більше про вашу сім'ю. Ким працюють батьки, і як вони відреагували на вашу участь у конкурсі краси?

Моя сім'я – це мій фундамент і внутрішня опора. Моя мама працює вихователем у дитячому садочку – вона неймовірно ніжна, добра й водночас дуже сильна. Саме вона з дитинства навчила мене бути щирою, співчутливою й завжди залишатися людиною.

Мій тато зараз на пенсії, живе за кордоном, але часто приїздить у гості, і ми збираємося всією родиною на теплі вечері та душевні розмови. А ще в мене є вітчим, якого я щиро вважаю рідним. Він завжди підтримував усі мої мрії – навіть найсміливіші. Його віра в мене – це неоціненно.

Коли я сказала, що беру участь у конкурсі, вони не просто зраділи – вони щиро пишалися.

В одному з інтерв'ю ви зізналися, що залишили бальні танці через проблеми зі здоров'ям. Що тепер є вашим хобі?

Так, бальні танці залишилися в минулому через проблеми зі здоров'ям, але ритм і рух назавжди залишилися в моєму серці.

Зараз мій графік – справжній марафон: я працюю шість днів на тиждень з ранку до вечора, навчаюся в університеті, тричі на тиждень займаюся спортом, вивчаю англійську та навчаюся грати на гітарі. І, звісно, намагаюсь знаходити час для родини – бо саме вона дає мені сили.



Коли з'являється вільна хвилинка – обираю активність: танці, великий теніс, падл або бокс. Це заряд і для тіла, і для душі. А гітара – це щось особливе. Мій старший брат грав, і для мене це більше, ніж музика. Коли беру її в руки, згадую наші вечори біля вогнища – і серце стає теплішим навіть у найнапруженіший день.

Ви навчаєтесь у Державному податковому університеті. Чи бачите себе в цій сфері, чи все ж плануєте будувати кар'єру в моделінгу?

Так, я навчаюся на спеціальності "Фінанси" й цього року вступаю до магістратури. Навіть якщо не планую працювати за фахом, освіта для мене – це важлива частина особистісного зростання.

Я завжди тяжіла до творчості, моди, сцени – саме в цій сфері бачу своє майбутнє. Проте знання з фінансів – це про стратегічне мислення, вміння приймати зважені рішення та будувати своє – впевнено й розумно.

Для мене освіта – не просто диплом, а інструмент, який я використаю для розвитку своїх проєктів, бренду, благодійних ініціатив. Бо сила жінки – не лише у зовнішності, а й у знаннях та глибині.



Як змінилось життя після нового титулу та що побажає новій "Міс Україні"

Як змінилося ваше життя після титулу "Міс Україна" та участі у "Міс Світу"?

Моє життя справді змінилося після титулу "Міс Україна" та участі у "Міс Світу". Це не лише про зовнішні речі – коли тебе впізнають, підходять із теплими словами, хочуть сфотографуватись.

Разом із титулом прийшла – велика відповідальність. "Міс Україна" – це не просто корона. Це можливість бути корисною, говорити про важливе, надихати та підтримувати.

Я дуже вдячна за шанс представляти нашу країну на "Міс Світу". Це була не лише гордість, а й неймовірний досвід, який ще більше зміцнив мою любов до України. Бути обличчям своєї країни – велика честь, але ще цінніше – бути її серцем і голосом.

Скоро ви передасте корону наступній "Міс Україні". Які ваші подальші плани?

Я хочу реалізовувати себе як особистість і жінка, яка має голос і вплив. Один із моїх найближчих планів – створити власний бренд одягу. Я мрію, щоб мій одяг передавав жіночність, силу, емоцію – щоб кожна дівчина відчувала себе особливою.



Також планую розвиватися в моделінгу, медіа, публічних виступах, продовжую навчання й роботу над собою. "Міс Україна" дала мені головне – віру в себе. І тепер я хочу ділитися цим з відкритим серцем.

Що б ви сказали наступній "Міс Україні"? Це була б порада чи слова підтримки?

Я б побажала нести цю корону з гордістю. Це шанс, який дається не кожній, і цей шлях навчить тебе багато чого. Найважливіше – ти навчишся любити себе по-справжньому. Це буде непросто, але кожна мить буде того варта.

І пам'ятай – ти не одна. Ми всі – велика сім'я. І ти завжди відчуєш підтримку й віру в тебе.