На днях певица Анна Тринчер презентовала песню "Пионы". Трек уже покорил не только украинских, но и польских слушателей. Он дебютировал на 21-м месте в трендах YouTube Польши, а также вошел в Топ-100 Apple Music страны, заняв 47-е место.

20 июля Анна Тринчер выступила на Atlas Festival. Нашей редакции удалось пообщаться с певицей в рамках проекта "Интервью24". В материале читайте о новом треке "Пионы", который заполонил украинские чарты, музыкальных планах, женской дружбе, проекте "Прошу прощения", участии в шоу "Холостячка", съемках в сериале и личной жизни.

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О выступлении на Atlas Festival и треке "Пионы"

Аня, 20 июля вы открывали Main Stage на Atlas Festival и поразили бешеной энергией. Поделитесь своими эмоциями после выступления.

Это был один из самых эмоциональных моментов в моей жизни. Открывать главную сцену такого масштабного фестиваля – это мечта, которая наконец-то стала реальностью. Я долго шла к этому, вырастая как артистка и как человек.

Это была безумная, мощная энергия, которую я почувствовала каждой клеточкой. И было ощущение единства, когда ты отдаешь голос, энергию, себя и оно возвращается к тебе в десять раз. Это не передать словами.

Atlas для меня – о силе, свободе, о нашем настоящем. И я благодарна, что имела возможность стать частью этого события именно сейчас. Это был очень личный и важный шаг для меня как артистки.

Вы также исполнили свой новый трек "Пионы", который заполонил тикток еще до релиза. Как возникла идея создать песню "о той самой женщине, которую он не вывез", как вы отмечали сами?

Эта песня о женщине, которая не боится быть собой: красивой, чувственной, живой. О той силе, которую часто пытаются убрать, приглушить, не принять. Мы очень часто сами боимся своей сексуальности, собственных желаний, проявлений, глубины. А ведь в этом наша магия.

"Пионы" для меня – это про смелость жить на полную, чувствовать искренне и не просить прощения за это. О любви, которую не всегда можно объяснить словами, нужно только прожить. Я очень хотела создать трек, в котором будет звучать эта женская сила и одновременно нежность. О связи, которая разрушает границы и одновременно не просится быть понятой.

Сейчас, когда она ожила на сцене, когда я вижу, как ее подхватывают люди в тикток, в сториз – это очень особенное ощущение.

Анна Тринчер – "Пионы": смотрите видео онлайн

Ранее вы говорили, что хотите написать песню, под которую можно заниматься любовью, – и это именно такой трек. Автором слов и музыки являетесь вы сама?

Это точно тот самый трек. Интимный, чувственный, глубокий – как прикосновение, как взгляд, как ночь, в которой ты настоящая. Я давно мечтала о песне, которая звучала бы именно так, чтобы она окутывала, проникала под кожу, пробуждала желание и одновременно давала ощущение безопасности и нежности.

Автором "Пионов" является Иван Клименко, с которым мы уже создали несколько моих любимых треков. Он очень точно чувствует меня как артистку и как женщину, поэтому, когда я поделилась с ним идеей этой песни, все срослось как-то очень естественно.

Чем этот трек является особенным для вас?

"Пионы" – это о состоянии. Он особенный тем, что в нем есть все, чего я сама ищу в музыке: определенная резкость, смелость и одновременно глубокая чувственность. Он не пытается быть удобным или сдержанным, наоборот, он будто говорит вслух то, что мы часто боимся озвучить.

Я хотела, чтобы эта песня дарила женщинам силу. Чтобы после прослушивания оставалось это ощущение – "я такая, которую невозможно забыть". Чтобы каждая почувствовала: моя энергия – это моя красота, и мне не нужно ее прятать или оправдываться.

"Пионы" – не единственный ваш трек, который завирусился в тикток, один из самых популярных также – "Зірочка палай". Как думаете, почему в последние годы ваше творчество так сильно отзывается людям, особенно женщинам?

Мне кажется, причина в искренности. Я пою о себе и для тех, кто видит себя в этих историях. Я проживаю эти эмоции на самом деле, не на сцене, не в роли, а в жизни. И именно поэтому, песни звучат так, как звучат: с нервом, с душой, с болью, с вдохновением.

Я сама прохожу те же этапы, что и другие женщины: любовь, взлеты, потери, разочарования, желания, поиск себя. Мы все очень разные, но наши чувства удивительно похожи.

Когда ты вкладываешь в музыку настоящие эмоции, она начинает жить своей жизнью. И я очень ценю, что мои слушатели это чувствуют, что они улавливают этот импульс и возвращают его обратно – своей поддержкой, видео, словами, любовью. Это наша взаимность. И она является самой большой ценностью.

Анна Тринчер – "Зірочка палай": смотрите видео онлайн

Об альбоме и концерте во Дворце спорта

Кстати, а ожидать ли в ближайшее время альбом от вас?

Пока альбома в ближайших планах нет – я держу фокус на синглах. Мне хочется, чтобы каждая песня звучала как отдельная вселенная, имела свою историю, свое настроение, свою эмоцию. Я не гонюсь за количеством, мне важно, чтобы каждый трек был прочувствованным и прожитым. Но кто знает? Возможно, когда-то эти песни и объединятся в одно целое.

Уже некоторое время в сети ходят слухи, что вы планируете концерт во Дворце спорта. Можете опровергнуть или подтвердить их?

Дворец спорта – это очень смелое решение и большая внутренняя готовность. Это не просто еще один концерт, это огромный этап, который требует колоссальных ресурсов: моральных, материальных, эмоциональных. И прежде всего – уверенности. Я пока что на пути к этому решению, очень осторожно к нему подхожу. Но если решусь – обещаю, это будет громко и искренне.

О женщинах, личной жизни и шоу "Холостячка"

На своих концертах вы часто обращаетесь к женщинам. Вы являетесь настоящим вдохновением для них. Можно ли назвать это вашей миссией? Если да, то почему вы выбрали именно такой путь – вдохновлять женщин?

Я не могу сказать, что это была какая-то стратегическая миссия с самого начала. Это естественное продолжение моего опыта, боли, роста и пути.

Я знаю, как это не верить в себя. Как это – обесценивать себя, бояться быть "слишком", стесняться мечтать. И я очень хорошо помню тот момент, когда мне так не хватало хотя бы одной фразы поддержки, хотя бы одного примера, что можно иначе.

Поэтому, когда я выхожу на сцену и вижу в зале глаза девушек и женщин – я обращаюсь именно к ним. Потому что я тоже была в этих глазах. И я хочу, чтобы через музыку, через мои месседжи они слышали не только песню, но и разрешение жить громко, хотеть много, быть чувствительной и сильной одновременно.

Многие ваши треки – "о плохих мужчинах", как вы говорили на одном из концертов. Они также и о вашем личном опыте. Скажите, пожалуйста, нашли ли вы свою любовь после развода? Занято ли ваше сердце сейчас?

Да, эти песни действительно родились из личного опыта. Но важно понимать, что это не только о мужчинах или каких-то ошибках из прошлого. Для меня этот период был прежде всего временем глубокого исследования себя. После развода я наконец смогла остановиться, взглянуть внутрь и начать любить себя по-настоящему.

Именно эта любовь к себе стала для меня основной больших трансформаций. Я изменила отношение к себе, научилась ценить свою силу и уязвимость. И это, наверное, самая важная любовь, которая может быть в жизни.

Относительно того, занято ли мое сердце сейчас... Давайте пока оставим это немножко тайной. Важно, что я на своем пути, в гармонии с собой, а все остальное – время покажет.

Анна Тринчер / Фото пресс-служба

Что бы вы сказали женщинам, которые переживают непростой период в личной жизни?

Я скажу вот что: боль проходит всегда. Даже когда кажется, что она уже стала частью тебя, она все равно однажды перестает болеть так остро.

Я знаю, как это держаться за отношения, которые уже не держат тебя. Знаю, как это просыпаться с пустотой внутри и улыбаться людям, будто ничего не произошло. Но я также знаю, как это находить себя, медленно, из мелочей.

Поэтому если вы сейчас в точке боли – позвольте себе прожить это состояние. Не стесняйтесь своих слез. Но помните: это не конец. Это, возможно, только начало чего-то настоящего.

Сейчас продолжаются съемки проекта "Холостяк". Если бы вам предложили сняться в шоу, согласились бы? Или, возможно, хотели бы стать следующей "Холостячкой"?

Не очень вижу себя в формате, где надо конкурировать и завоевывать чье-то внимание. Это еще и нервы, время, которого и так мало, и проектов в жизни хватает.

По "Холостячке" – возможно, когда-то и было бы интересно попробовать ради опыта. Но сейчас мне комфортно там, где я есть. И если в жизни появится "тот самый", хочется, чтобы все было искренне – без сценариев и монтажа.

О женской дружбе и проекте "Прошу прощения"

Ваша дружба с Валерией, Анитой и Дианой для многих является примером. В вашем репертуаре даже есть песня "Подруга моя". Как вам удалось построить такие здоровые отношения?

Для меня девушки – настоящая поддержка и опора, люди, на которых я могу положиться в любой момент. Эти отношения не появились за один день, мы много раз были рядом и в радости, и в сложные времена, и именно это делает нашу дружбу такой крепкой и настоящей.

Настоящая женская дружба – это про глубину, единство и взаимность. Мы можем спасать друг друга, быть плечом, когда кажется, что все вокруг разваливается. Именно поэтому мы и создали "Прошу прощения". За юмором и откровенными разговорами стоит живая, искренняя поддержка, проверенная болью и радостью, которые мы переживаем вместе.

Нам часто пишут, что это просто формат, что мы не настоящие подруги. Но это не так. Мы пример того, что женская дружба существует и лечит. Это другой уровень связи, где тебя принимают такой, какой ты есть, без оценок и масок.

Как бы вы могли описать каждую из девушек, за что больше всего цените каждую из них?

Мы все очень разные, и именно это делает нашу дружбу такой особенной. У нас не просто связь – это сознательная, настоящая дружба, которая выстраивается не на совпадении интересов, а на глубине понимания и принятия.

Каждая из них невероятная по-своему. Это те женщины, которые не просто рядом в легкие моменты, а которые приходят, когда больно, помогают заживить раны и согревают сердце. Конечно, мы не идеальны и можем даже ссориться. Но это часть того, что делает нашу дружбу живой.

Я очень ценю, что они не боятся быть честными и настоящими. Это люди, с которыми можно быть без прикрас и без страха, что тебя не поймут. Они – моя поддержка, мой тыл и моя сила. И за это я им бесконечно благодарна.

Вы уже упоминали ютуб-проект "Прошу прощения", который ведете вместе с подругами. Есть ли в планах развивать его, ведь там вы поднимаете достаточно важные и интересные темы?

Конечно, мы продолжаем работать над новыми выпусками "Прошу прощения". Для нас очень важно говорить о том, что часто остается без внимания – о тех темах, которые в обществе иногда считают табуированными или сложными.

Мы видим, как наш разговор находит отклик у многих людей – среди женщин и даже среди мужчин. Поддержка и фидбек, которые мы получаем, очень вдохновляют дальше делать этот проект. Для нас это место, где можно быть честными, без масок и стыда. И это самая большая ценность, которую мы хотим сохранить и развивать.

Маша Ефросинина и Оля Полякова ездили со своими "Взрослыми девушками" в тур. Планируете ли вы подобный формат?

Идея действительно крутая, но собрать нас четверых в одном месте хотя бы на день – это уже вызов, а запланировать полноценный тур с учетом графиков каждой – пока звучит как что-то из разряда фантастики. Но мы верим в возможность реализации этой идеи и когда-то точно сделаем!

В проекте "Прошу прощения" вы довольно откровенны. Не боитесь, что люди могут воспользоваться этим?

Конечно, публичность и моя профессия заставляют быть осторожной. Я всегда думаю, как та или иная история может быть воспринята, и не используют ли ее против меня.

Но для меня искренность – это способ быть настоящей, говорить о том, что болит и вдохновляет. Я хочу, чтобы мои истории помогали людям: вдохновляли, поддерживали, мотивировали не повторять мои ошибки.

Быть откровенной – это риск, но это также и большая сила. И я верю, что именно через искренность можно строить настоящую связь с людьми.

О хейте, заботе о себе и актерской карьере

Вы стали известной в достаточно юном возрасте. Очевидно, что за это время пережили немало хейта. Расскажите, пожалуйста, что вас больше всего задевало или, возможно, до сих пор задевает? Как справляетесь с хейтом, что помогает?

Когда ты появляешься на публике очень рано, особенно в наше время, это неизбежно – хейт становится частью твоей жизни. В детстве и подростковом возрасте это было особенно тяжело, потому что тогда ты еще не совсем понимаешь, откуда это все и зачем. Меня затрагивали самые разные вещи: от внешности до моих ошибок или просто того, что я была слишком открытой.

Сейчас, когда я много работаю над собой и имею поддержку специалистов, я лучше понимаю природу хейта. Часто хейт – не о нас самих, а о тех, кто его создает. Это их способ выпускать свою боль, неуверенность или разочарование. Зная это, я стараюсь не принимать это близко к сердцу.

Конечно, иногда это непросто, и даже сейчас бывают моменты сомнений. Но мне помогают мои близкие, творчество и, самое главное, внутренняя работа над собой – когда ты учишься любить себя, принимать и защищать свое пространство.

У вас сумасшедший график. Вы рассказывали, что в последнее время редко бываете дома. Как держите себя в форме, чтобы не выгореть?

Я много работаю над собой – и физически, и ментально. Даже при бешеном графике всегда стараюсь найти время на спорт и моменты наедине с собой. Я на самом деле полюбила регулярные тренировки – они помогают мне держаться в форме, даже когда из-за нагрузки не всегда удается придерживаться правильного питания. Это моя внутренняя дисциплина, которая дает ресурс.

Перед каждым выступлением обязательно медитирую – это мой личный ритуал перезагрузки. И вообще это мой почти ежедневный ритуал. Именно в эти минуты я слушаю себя, свои мысли и эмоции, понимаю, что чувствую и что мне нужно. Для меня важно не "выдержать", а оставаться живой и настоящей в каждом процессе.

Планируете ли вы развивать актерскую карьеру?

Недавно я приняла участие в съемках сериала "Первый раз" режиссера Алексея Комаровского. Вы, возможно, видели тизер, а если нет, обязательно посмотрите! Там я появляюсь в камео, играю саму себя – Анну Тринчер.

Это был очень интересный опыт, ведь в сериале поднимаются важные темы для подростков, которые сейчас актуальны как никогда. Для меня очень ценно участвовать в проектах, которые имеют не только развлекательную, но и социальную часть. Ведь кино – это возможность говорить о том, что часто остается без внимания, и помогать находить ответы на сложные вопросы.

"Первый раз": смотрите тизер онлайн

Ожидать ли что-то интересное от вас в ближайшее время? Возможно, можете поделиться каким-то эксклюзивом с нашими читателями?

Уже совсем скоро вы сможете увидеть меня в кино! А в сентябре готовлю еще и новый трек – так что готовьтесь!