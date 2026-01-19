В сеть "слили" интимные видео Елены Тополи: певица сделала важное заявление

Елена Тополя стала жертвой шантажа. В сети начали распространять ее интимные видео.

Артистка впервые прокомментировала этот инцидент. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Тополи.

Обращаюсь к вам после того, как произошел криминал. Мои интимные видео уже распространяются в сети. Я не собираюсь прятаться или стыдиться – стыд должны чувствовать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять,

– отметила артистка.

И рассказала, что 10 января получила сообщение с угрозами и требованием перевести крупную сумму в криптовалюте – около 25 ETH (примерно 75 тысяч долларов).

Елену Тополю шантажировали / Фото из ее инстаграма

Певица уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении.

Она призвала журналистов, медиа и других пользователей сети не распространять ролики и не делать скриншоты.

Мое тело, моя интимность – это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права воровать мое достоинство или порочить его,

– подчеркнула Елена Тополя.

Она заявила, что не молчит, потому что нельзя позволять шантаж в современном мире.

Пусть мой непростой опыт будет пример для всех, кто проходит через подобное: не терпите, не пробуйте договориться, не платите, не скрывайте, фиксируйте, заявляйте, говорите. Спасибо каждому, кто уже пишет слова поддержки. Мое достоинство незыблемо. Я все пройду. Обещаю,

– добавила исполнительница.

О каких "сливах" идет речь?