Жизнь во Франции, новая книга, три брака: где сейчас писательница и певица Ирена Карпа

Ирэна Карпа освоила немало сфер: стала успешной как писательница, певица, телеведущая и журналистка. Она отстаивала украинское с юных лет и всегда имела четкую гражданскую позицию. Сейчас Ирэна Карпа проживает во Франции, но продолжает делать то, что любит.

Сегодня, 8 декабря, Ирена Карпа празднует день рождения – ей исполнилось 45 лет. По этому случаю читайте в материале 24 Канала краткую биографию писательницы и певицы и узнавайте, чем она занимается сейчас.

Чем известна Ирена Карпа?

Ирэна Карпа родилась в семье инженеров в Черкассах, впоследствии семья переехала в Ивано-Франковск, а оттуда – в Яремче.



Ирэна Карпа в детстве / Фото из инстаграм-сториз

Но своим любимым и родным городом писательница считает Киев, ведь там она провела большую часть сознательной жизни. В частности, училась в Киевском национальном лингвистическом университете на французской филологии.

Со школы Ирэна Карпа проявлялась как творческая личность. Она участвовала в духовном ансамбле, а в 16 лет записала первую песню. Во время учебы в университете познакомилась с музыкантами и присоединилась к группе "Фактично Сами", где Карпа была вокалисткой и басисткой. В 2007 году коллектив сменил название на Qarpa.

Интересно, что в 2012 году Ирэна Карпа вместе с группой в эпатажном образе выступила на разогреве концерта Мерлина Мэнсона в Киеве.

Было голосование в фейсбуке: люди должны были выбрать, кто будет разогревать публику перед Мерлином Мэнсоном. И было платье из сала – это такой наш ответ Леди Гаге на ее платье из мяса. Оно было супертяжелое. Потом его вывесили синичкам,

– делилась Ирена Карпа.



Ирена Карпа в 2012 / Фото из Википедии

Вместе с тем, еще одной сверхважной частью жизни Ирэны Карпы было и остается литературное творчество. В 2001 году экс-продюсер группы "Фактично Сами" показал тексты Ирэны Юрию Издрику. Тот опубликовал один из рассказов писательницы в журнале "Четверг".

Карпа также печаталась в молодежном издании "Молоко", где под псевдонимом Соя Лось писала о сексе.

Первая книга Ирэны Карпы вышла в 2002 году в Ивано-Франковске – "Знес Паленого". Через 2 года вышло "50 минут травы" и "Фройд бы плакал", куда писательница вложила свой опыт от путешествия по Юго-Восточной Азии. Впоследствии вышло немало других книг.

Гражданская позиция Ирэны Карпы

Ирэна Карпа никогда не боялась проявлять политическую позицию. В 2004 году она подписала открытое письмо в поддержку Ющенко, была активной участницей Революции Достоинства, проводила благотворительные концерты в поддержку украинских военных в 2014 году.

В следующем году Ирена Карпа стала первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции. В мае 2018 года она встретилась с президентом Франции Макроном и вручила ему книгу Олега Сенцова, который в то время был незаконно заключенным в России.

Что известно о личной жизни Ирэны Карпы?

В студенческие годы у Ирэны Карпы был непродолжительный роман с лидером "Бумбокса" Андреем Хлывнюком. Однако отношения не сложились. Как говорила писательница, они с певцом "очень разные люди". Также она много экспериментировала и имела отношения с девушками.

В 2008 году Ирэна Карпа впервые вышла замуж за писателя Антона Фридлянда. Их решение жениться было импульсивным, а уже через год пара решила разойтись из-за разных интересов.

Когда первый брак был на грани, Ирена познакомилась с американцем Норманом Полом Хенсеном. Он подарил артистке билет в Париж, где у пары завязался роман. Пара тайно поженилась, а впоследствии у них родилось двое детей – дочери Кора и Каи. В 2014 году Ирена и Норман развелись.

Третий муж Ирэны Карпы – француз Луи Требюше. Пара познакомилась в Париже, там и сыграла свадьбу в компании друзей. В сентябре они отпраздновали седьмую годовщину в браке.

Два раза это было по-фану, импровизировано. В третий раз – это уже было сознательное решение,

– сказала Ирена Карпа о своих браках.

Где сейчас Ирена Карпа?

Ирэна Карпа проживает во Франции, но она продолжает развивать и всесторонне поддерживать украинскую культуру и литературу. Женщина признавалась, что ей больше нравится выступать на сцене, чем презентовать книгу. Однако она не может выделить дело, которое характеризовало бы ее больше. Поэтому сейчас Ирэна Карпа – и писательница, и певица.

"Рецепт прост: когда занимаешься чем-то с любовью, энергия приходит сама. Я – человек, который создает, и когда другие тоже начинают творить, это большое удовольствие. Но я не супергеройка: после концерта бывает, что долго не могу заснуть и чувствую себя как тревожный чемоданчик", – говорила Ирена в интервью 24 Каналу.

В 2025 году Ирэна Карпа представила новый роман – "Он возвращается в воскресенье", над которым работала 3,5 года.

Эта книга не о войне. Она о любви вопреки войне. А еще она дарит надежду. Все мы верим, что закончится война и мы увидим тех, кого любим, и что ты выйдешь из этой темноты туда, куда хочешь. Литература должна утешать,

– рассказала писательница.

Также Ирена Карпа продолжает выступать с концертами, проводить различные мероприятия, участвовать в событиях как спикерка. Сегодня Ирене Карпе – 45 лет.

"К себе у меня, как и у всех нас, время от времени бывают вопросы – что, в конце концов, не дает права на себя забить. Но в целом я себе сейчас нравлюсь больше, чем в двадцать. И внешне, и изнутри. Быть взрослой и способной – очень классное ощущение", – делилась писательница и певица.