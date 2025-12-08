Життя у Франції, нова книжка, три шлюби: де зараз письменниця та співачка Ірена Карпа

Ірена Карпа опанувала чимало сфер: стала успішною як письменниця, співачка, телеведуча та журналістка. Вона відстоювала українське з юних років й завжди мала чітку громадянську позицію. Зараз Ірена Карпа проживає у Франції, але продовжує робити те, що любить.

Сьогодні, 8 грудня, Ірена Карпа святкує день народження – їй виповнилось 45 років. З цієї нагоди читайте у матеріалі 24 Каналу коротку біографію письменниці й співачки та дізнавайтесь, чим вона займається зараз.

Чим відома Ірена Карпа?

Ірена Карпа народилась у родині інженерів у Черкасах, згодом сім'я переїхала до Івано-Франківська, а звідти – в Яремче.



Ірена Карпа в дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз

Та своїм улюбленим і рідним містом письменниця вважає Київ, адже там вона провела найбільшу частину свідомого життя. Зокрема, навчалась у Київському національному лінгвістичному університеті на французькій філології.

Зі школи Ірена Карпа проявлялась як творча особистість. Вона брала участь у духовному ансамблі, а в 16 років записала першу пісню. Під час навчання в університеті познайомилась з музикантами та приєдналась до гурту "Фактично Самі", де Карпа була вокалісткою та басисткою. У 2007 році колектив змінив назву на Qarpa.

Цікаво, що у 2012 році Ірена Карпа разом з гуртом в епатажному образі виступила на розігріві концерту Мерліна Менсона в Києві.

Було голосування у фейсбуці: люди мали обрати, хто буде розігрівати публіку перед Мерліном Менсоном. І була сукня з сала – це така наша відповідь Леді Газі на її плаття з м'яса. Воно було суперважке. Потім його вивісили синичкам,

– ділилась Ірена Карпа.



Ірена Карпа у 2012 / Фото з Вікіпедії

Разом з тим, ще однією надважливою частиною життя Ірени Карпи була й залишається літературна творчість. У 2001 році експродюсер гурту "Фактично Самі" показав тексти Ірени Юрію Іздрику. Той опублікував одну з розповідей письменниці у журналі "Четвер".

Карпа також друкувалась у молодіжному виданні "Молоко", де під псевдонімом Соя Лось писала про секс.

Перша книжка Ірени Карпи вийшла у 2002 році в Івано-Франківську – "Знес Паленого". Через 2 роки вийшло "50 хвилин трави" та "Фройд би плакав", куди письменниця вклала свій досвід від подорожі Південно-Східною Азією. Згодом вийшло чимало інших книжок.

Громадянська позиція Ірени Карпи

Ірена Карпа ніколи не боялась проявляти політичну позицію. У 2004 році вона підписала відкритий лист на підтримку Ющенка, була активною учасницею Революції Гідності, проводила благодійні концерти на підтримку українських військових у 2014 році.

Наступного року Ірена Карпа стала першою секретаркою з питань культури посольства України у Франції. У травні 2018 року вона зустрілась з президентом Франції Макроном і вручила йому книжку Олега Сенцова, який на той час був незаконно ув'язненим у Росії.

Що відомо про особисте життя Ірени Карпи?

У студентські роки в Ірени Карпи був нетривалий роман з лідером "Бумбоксу" Андрієм Хливнюком. Однак стосунки не склались. Як казала письменниця, вони зі співаком "дуже різні люди". Також вона багато експериментувала й мала відносини з дівчатами.

У 2008 році Ірена Карпа вперше вийшла заміж за письменника Антона Фрідлянда. Їхнє рішення одружитися було імпульсивним, а вже через рік пара вирішила розійтись через різні інтереси.

Коли перший шлюб був на межі, Ірена познайомилась з американцем Норманом Полом Хенсеном. Він подарував артистці квиток до Парижа, де у пари зав'язався роман. Пара таємно одружилася, а згодом у них народилося двоє дітей – доньки Кора та Каї. У 2014 році Ірена та Норман розлучилися.

Третій чоловік Ірени Карпи – француз Луї Требюше. Пара познайомилась у Парижі, там і зіграла весілля у компанії друзів. У вересні вони відсвяткували сьому річницю у шлюбі.

Два рази це було по-фану, імпровізовано. Утретє – це вже було свідоме рішення,

– сказала Ірена Карпа про свої шлюби.

Де зараз Ірена Карпа?

Ірена Карпа проживає у Франції, але вона продовжує розвивати та всебічно підтримувати українську культуру й літературу. Жінка зізнавалась, що їй більше подобається виступати на сцені, ніж презентувати книжку. Однак вона не може виділити справу, яка характеризувала б її більше. Тож зараз Ірена Карпа – і письменниця, і співачка.

"Рецепт простий: коли займаєшся чимось із любов'ю, енергія приходить сама. Я – людина, яка створює, і коли інші теж починають творити, це велике задоволення. Але я не супергеройка: після концерту буває, що довго не можу заснути й відчуваю себе як тривожна валізка", – казала Ірена в інтерв'ю 24 Каналу.

У 2025 році Ірена Карпа презентувала новий роман – "Він повертається в неділю", над яким працювала 3,5 роки.

Ця книжка не про війну. Вона про любов всупереч війні. А ще вона дарує надію. Всі ми віримо, що закінчиться війна і ми побачимо тих, кого любимо, і що ти вийдеш із цієї темряви туди, куди хочеш. Література має втішати,

– розповіла письменниця.

Також Ірена Карпа продовжує виступати з концертами, проводити різноманітні заходи, брати участь у подіях як спікерка. Сьогодні Ірені Карпі – 45 років.

"До себе в мене, як і у всіх нас, час від часу бувають питання – що, зрештою, не дає права на себе забити. Та загалом я собі зараз подобаюся більше, ніж у двадцять. І зовні, і зсередини. Бути дорослою й спроможною – дуже класне відчуття", – ділилась письменниця та співачка.