Ирина Билык встретилась с Валерием Залужным в Лондоне
- Ирина Билык встретилась с Валерием Залужным в Лондоне и опубликовала совместное фото в Instagram.
- Залужный занимает должность посла Украины в Великобритании, а Билык находится в европейском туре.
Певица Ирина Билык встретилась с бывшим главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. Они увиделись в Лондоне.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Билык. Она опубликовала совместное фото с Залужным.
Валерий Залужный позировал в темном худи, а в руках держал телефон, чтобы сделать селфи с Ириной Билык. Их сфотографировали на фоне украинского флага, детских рисунков и картинки с военной тематикой
Невероятная встреча с Валерием Залужным! Я поражена человечностью и искренностью настоящего украинца!,
– написала Билык.
Для справки! Залужный сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, поэтому и находится в Лондоне.
Отметим, что 19 ноября состоялся концерт Ирины Билык в Лондоне. Вероятно, именно тогда она встретилась с Валерием Федоровичем. Сейчас певица находится в европейском туре.
Кто еще недавно встречался с Валерием Залужным?
Напомним, что на днях с Валерием Залужным встретились участники хора "Гомін". Коллектив также отправился в европейский тур. 20 ноября артисты имели концерты в Великобритании.
Хор "Гомін" подарил Залужному вышитую картину с изображением Украины, которую создала хористка Инна Торбич, уникальную почтовую марку, изготовленную в сотрудничестве с TEATR.ORG.UA, и флаг Украины, подписанный всеми участниками коллектива.
"Говорили об Украине, о силе культуры и единства, которое держит нас в самые сложные времена. А в завершение спели "Щедрик" – песню, объединяющую украинцев в каждой точке мира", – поделились артисты.