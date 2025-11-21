Ирина Билык встретилась с Валерием Залужным в Лондоне

Певица Ирина Билык встретилась с бывшим главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. Они увиделись в Лондоне.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Билык. Она опубликовала совместное фото с Залужным.

Валерий Залужный позировал в темном худи, а в руках держал телефон, чтобы сделать селфи с Ириной Билык. Их сфотографировали на фоне украинского флага, детских рисунков и картинки с военной тематикой

Невероятная встреча с Валерием Залужным! Я поражена человечностью и искренностью настоящего украинца!,

– написала Билык.

Валерий Залужный и Ирина Билык / Фото из инстаграма певицы

Для справки! Залужный сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, поэтому и находится в Лондоне.

Отметим, что 19 ноября состоялся концерт Ирины Билык в Лондоне. Вероятно, именно тогда она встретилась с Валерием Федоровичем. Сейчас певица находится в европейском туре.

