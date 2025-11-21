Ірина Білик зустрілась із Валерієм Залужним у Лондоні
- Ірина Білик зустрілась із Валерієм Залужним у Лондоні та опублікувала спільне фото в Instagram.
- Залужний обіймає посаду посла України у Великій Британії, а Білик перебуває в європейському турі.
Співачка Ірина Білик зустрілась із колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним. Вони побачились у Лондоні.
Вона опублікувала спільне фото з Залужним.
Валерій Залужний позував у темному худі, а в руках тримав телефон, щоб зробити селфі з Іриною Білик. Їх сфотографували на фоні українського прапора, дитячих малюнків і картинки з військовою тематикою
Неймовірна зустріч з Валерієм Залужним! Я вражена людяністю і щирістю справжнього українця!,
– написала Білик.
Для довідки! Залужний нині обіймає посаду посла України у Великій Британії, тому й перебуває в Лондоні.
Зазначимо, що 19 листопада відбувся концерт Ірини Білик у Лондоні. Ймовірно, саме тоді вона зустрілась з Валерієм Федоровичем. Зараз співачка перебуває в європейському турі.
Хто ще нещодавно зустрічався з Валерієм Залужним?
Нагадаємо, що днями з Валерієм Залужним зустрілися учасники хору "Гомін". Колектив також відправився у європейський тур. 20 листопада артисти мали концерти у Великій Британії.
Хор "Гомін" подарував Залужному вишиту картину із зображенням України, яку створила хористка Інна Торбич, унікальну поштову марку, виготовлену у співпраці з TEATR.ORG.UA, і прапор України, підписаний всіма учасниками колективу.
"Говорили про Україну, про силу культури та єдності, яка тримає нас у найскладніші часи. А на завершення заспівали "Щедрик" – пісню, що об'єднує українців у кожній точці світу", – поділились артисти.