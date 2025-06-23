Ирина Билык обратилась к Данилко на фоне скандала с песнями на русском и дала ему совет

Украинская певица Ирина Билык прокомментировала языковой скандал вокруг Верки Сердючки. Артистка, которая активно переводит свой русскоязычный репертуар, дала коллеге совет.

Ирина Билык на своем примере объяснила, почему важно, чтобы популярные песни зазвучали на украинском языке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Новости.LIVE".

К слову "Мама" Сердючки обратилась к украинцам на фоне скандала из-за русскоязычных песен на концерте

Певица призналась, что ей было сложно переводить русскоязычные песни на украинский, а потом привыкать к новым словам.

"У меня депрессия была, что мне надо это по-новому исполнять, это очень трудно, кстати. Если ты 20 лет пел "Мы будем вместе, я знаю", а сейчас – "Ми будем разом, я знаю". И мне снова нравятся эти слова. Я почувствовала этот кайф, что люди меня поддерживают, все встают и зал поет", – поделилась Ирина Билык.

Артистка обратилась к Андрею Данилко на фоне скандала. Она посоветовала не отвечать на критику с эмоциями, а все-таки попробовать поработать над переводом.

Действительно, не надо, скажем, впадать в агрессию, там, воевать даже с теми, кто воюет с тобой. Просто попробовать перевести одну песню, и оно дальше "покатит". Я говорю это, потому что знаю на себе. И это будет круто. И все будут снова кричать "Данилко",

– отметила Билык.

Почему возник скандал