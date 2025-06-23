Ірина Білик звернулась до Данилка на тлі скандалу з піснями російською і дала йому пораду

Українська співачка Ірина Білик прокоментувала мовний скандал навколо Вєрки Сердючки. Артистка, яка активно перекладає свій російськомовний репертуар, дала колезі пораду.

Ірина Білик на своєму прикладі пояснила, чому важливо, щоб популярні пісні зазвучали українською мовою. Про це пише Show 24 з посиланням на "Новини.LIVE".

До слова "Мама" Сердючки звернулась до українців на тлі скандалу через російськомовні пісні на концерті

Співачка зізналась, що їй було складно перекладати російськомовні пісні на українську, а потім звикати до нових слів.

"У мене депресія була, що мені треба це по-новому виконувати, це дуже важко, до речі. Якщо ти 20 років співав "Мы будем вместе, я знаю", а зараз — "Ми будем разом, я знаю". І мені знову подобаються ці слова. Я відчула цей кайф, що люди мене підтримують, усі встають і зал співає", – поділилась Ірина Білик.

Артистка звернулась до Андрія Данилка на тлі скандалу. Вона порадила не відповідати на критику з емоціями, а все-таки спробувати попрацювати над перекладом.

Дійсно, не треба, скажімо, впадати в агресію, там, воювати навіть із тими, хто воює з тобою. Просто спробувати перекласти одну пісню, і воно далі "покатить". Я кажу це, бо знаю на собі. І це буде круто. І всі будуть знову кричати "Данилко",

– зауважила Білик.

Чому виник скандал