Ирина Билык получила неожиданный подарок от бывшего мужа Никитина: "Благородный поступок"
- Ирина Билык получила права на свои песни от бывшего мужа Юрия Никитина, что позволяет ей самостоятельно использовать свой музыкальный каталог.
- Коллеги и поклонники поздравили певицу.
Ирина Билык сообщила, что получила "самый ценный подарок в юбилейный год", который ей сделал бывший муж, продюсер Юрий Никитин.
Артистка отметила, что очень счастлива. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ирины Билык.
Как оказалось, исполнительница получила права на свои песни, став владелицей своего музыкального каталога. То есть теперь Ирина Билык может самостоятельно решать, как использовать собственные треки, получать все роялти, выпускать ремиксы, собирать средства за лицензии и тому подобное.
Певица поблагодарила продюсера за этот "благородный поступок".
В комментариях под публикацией коллеги, такие как MELOVIN, СолоХа, Наталка Карпа, и поклонники поздравили Ирину Билык.
- "Поздравляю";
- "Достойный поступок. Поздравление. Люблю ваши песни";
- "Это очень хороший поступок со стороны Юрия. Поздравляю.";
- "Отличная новость";
- "Действительно благородно. Неоценимый подарок для непревзойденной женщины";
- "Поздравляем. Искренне вас любим".
Комментарии под постом Ирины Билык / Скриншот из инстаграма
Что известно о сотрудничестве Ирины Билык и Юрия Никитина?
- Летом 1990 года на фестивале "Весенние надежды 90-х" Юрий Никитин познакомился с молодой Ириной Билык, которая только начинала свою карьеру. В 1993 году он вместе с партнерами основал продюсерскую компанию NOVA, которая помогала развивать украинских артистов. Первой исполнительницей, с которой компания заключила контракт, стала именно Ирина.
- С 1999 года Никитин продолжил работу под лейблом Mamamusic. Среди главных артистов компании оставались Ирина Билык и Верка Сердючка.
- Их профессиональные отношения впоследствии переросли в романтические – они были вместе около восьми лет. В 2014 году они расстались из-за разных жизненных планов: Ирина стремилась к семье, а Никитин сосредотачивался на работе. Несмотря на разрыв, они сохранили сотрудничество в творческой сфере.