Ірина Білик отримала неочікуваний подарунок від колишнього чоловіка Нікітіна: "Шляхетний вчинок"
- Ірина Білик отримала права на свої пісні від колишнього чоловіка Юрія Нікітіна, що дозволяє їй самостійно використовувати свій музичний каталог.
- Колеги та шанувальники привітали співачку.
Ірина Білик повідомила, що отримала "найцінніший подарунок у ювілейний рік", який їй зробив колишній чоловік, продюсер Юрій Нікітін.
Артистка зазначила, що дуже щаслива. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ірини Білик.
Як виявилося, виконавиця отримала права на свої пісні, ставши власницею свого музичного каталогу. Тобто тепер Ірина Білик може самостійно вирішувати, як використовувати власні треки, отримувати всі роялті, випускати ремікси, збирати кошти за ліцензії тощо.
Співачка подякувала продюсеру за цей "шляхетний вчинок".
У коментарях під публікацією колеги, як-от MELOVIN, СолоХа, Наталка Карпа, та шанувальники привітали Ірину Білик.
- "Вітаю";
- "Достойний вчинок. Вітання. Люблю ваші пісні";
- "Це дуже гарний вчинок зі сторони Юрія. Вітаємо";
- "Шикарна новина";
- "Справді шляхетно. Неоціненний подарунок для неперевершеної жінки";
- "Вітаємо. Щиро вас любимо".
Коментарі під дописом Ірини Білик / Скриншот з інстаграму
Що відомо про співпрацю Ірини Білик та Юрія Нікітіна?
Влітку 1990 року на фестивалі "Весняні надії" Юрій Нікітін познайомився з молодою Іриною Білик, яка тільки починала свою кар'єру. У 1993 році він разом із партнерами заснував продюсерську компанію NOVA, яка допомагала розвивати українських артистів. Першою виконавицею, з якою компанія уклала контракт, стала саме Ірина.
З 1999 року Нікітін продовжив роботу під лейблом Mamamusic. Серед головних артистів компанії залишалися Ірина Білик і Вєрка Сердючка.
Професійні стосунки Юрія та Ірини згодом навіть переросли у романтичні – вони були разом близько восьми років. У 2014 році вони розлучилися через різні життєві плани: Ірина прагнула сім'ї, а Нікітін зосереджувався на роботі. Попри розрив, вони зберегли співпрацю.