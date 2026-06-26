Ирина Билык удивила пользователей сети романтическим видео с загадочным мужчиной у моря

Украинская певица Ирина Билык поделилась кадрами из-за кулис съемок своего нового музыкального клипа на песню "Mi Amor". На кадрах артистка появилась в компании загадочного мужчины, что вызвало бурное обсуждение в сети.

Исполнительница выложила романтическое видео в свой Instagram. По сценарию клипа, который снимали на берегу моря, пара демонстрирует весьма непростые отношения. Сначала Ирина Билык нежно обнимается и целуется с длинноволосым мужчиной крепкого телосложения, но уже через мгновение эмоционально отталкивает его.

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Атмосферу бурных чувств в кадре дополняет штормовая погода и стильный образ певицы. Она предстала перед камерой в полностью чёрном наряде, поверх которого накинула длинный плащ, развевающийся на ветру.

В публикации артистка затронула философскую тему и спросила у своих подписчиков, возможны ли, по их мнению, настоящие чувства без конфликтов.

Любовь без ссор – это счастливые отношения или просто равнодушие?

– поинтересовалась Билык.

В комментариях поклонники активно начали делиться собственным опытом. Большинство пользователей сошлись во мнении, что отсутствие споров чаще всего свидетельствует о безразличии, ведь взрослым людям с разными характерами сложно жить вместе и ни разу не столкнуться с разногласиями. В то же время фанаты засыпали певицу комплиментами, назвав её "украинской Мадонной" и восхитившись её внешностью.

Что известно о личной жизни Ирины Билык?

Ирина Билык всегда привлекала внимание публики своими яркими романами. Певица несколько раз была в серьёзных отношениях, в частности с продюсером Юрием Никитиным, моделью Андреем Оверчуком, хореографом Дмитрием Коляденко, танцором Дмитрием Дикусаром и российским режиссером Асланом Ахмадовым (с ним она официально рассталась в 2021 году). От разных отношений у артистки двое сыновей – Глеб и Табриз. Сейчас знаменитость держит подробности своей личной жизни в секрете.

Напомним, что после многих лет недоразумений Дмитрий Коляденко объявил о примирении с Ириной Билык.