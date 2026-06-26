Романтичне відео виконавиця виклала у свій інстаграм. За сценарієм кліпу, який знімали на березі моря, пара демонструє дуже непрості стосунки. Спочатку Ірина Білик ніжно обіймається та цілується з довговолосим чоловіком міцної статури, але вже за мить емоційно його відштовхує.

До слова Alena Omargalieva випустила кліп "Зійшла зоря", у якому вперше заспівала з мамою та зняла родину

Атмосферу бурхливих почуттів у кадрі доповнює штормова погода та стильний образ співачки. Вона постала перед камерою у повністю чорному вбранні, поверх якого накинула довгий плащ, що майорів на вітрі.

У публікації артистка підняла філософську тему та запитала у своїх підписників, чи можливі, на їхню думку, справжні почуття без конфліктів.

Кохання без сварок – це щасливі стосунки чи просто байдужість?

– поцікавилася Білик.

У коментарях прихильники активно почали ділитися власним досвідом. Більшість користувачів зійшлася на тому, що відсутність суперечок частіше свідчить про байдужість, адже дорослим людям з різними характерами складно жити разом і жодного разу не зіткнутися з розбіжностями. Водночас фанати засипали співачку компліментами, назвавши її "українською Мадонною" та захопившись її зовнішнім виглядом.

Що відомо про особисте життя Ірини Білик?

Ірина Білик завжди привертала увагу публіки своїми яскравими романами. Співачка кілька разів була у серйозних стосунках, зокрема з продюсером Юрієм Нікітіним, моделлю Андрієм Оверчуком, хореографом Дмитром Коляденком, танцюристом Дмитром Дікусаром та російським режисером Асланом Ахмадовим (із ним вона офіційно розлучилася у 2021 році). Від різних стосунків артистка виховує двох синів – Гліба та Табріза. Наразі знаменитість тримає подробиці свого особистого життя в секреті.

Нагадаємо, що після років непорозумінь Дмитро Коляденко оголосив про примирення з Іриною Білик.