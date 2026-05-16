Ирина Билык заподозрила фаворитку Евровидения-2026 в плагиате своей песни
Ирина Билык заподозрила, что одна из участниц Евровидения-2026 могла украсть идею ее песни "О любви".
Речь идет о представительнице Австралии Дельте Гудрем и ее треке Eclipse. Об этом украинская певица написала в своем инстаграме.
Билык отметила, что начала песен "О любви" и Eclipse очень похожи – и по музыке, и по вокалу. Чтобы это показать, она выложила видео, где сравнила отрывки из треков.
"Это плагиат или нет? Как считаете?",
– поинтересовалась Билык под публикацией.
Многие пользователи в комментариях согласились, что между песнями есть сходство.
- "Плагиат. Вы лучше"
- "Очень похоже"
- "Очень похоже на вашу песню"
- "Ого, точно похожа"
Комментарии под публикацией Ирины Билык / Скриншоты из инстаграма
Для контекста! В 2004 году Ирина Билык выпустила русскоязычную песню "О любви", которая вошла в альбом "Любовь. Яд" и стала одной из самых известных в ее творчестве. В 2026 году артистка решила обновить композицию и представила ее украиноязычную версию.
Что известно о представительнице Австралии на Евровидении-2026?
Дельта Гудрем – одна из самых известных австралийских певиц и авторов песен. Карьеру Дельта начала очень рано – в 15 лет подписала первый музыкальный контракт. Мировой успех ей принес дебютный альбом Innocent Eyes, который стал одним из самых продаваемых альбомов в истории Австралии.
Кроме музыки, Гудрем снималась в сериалах и фильмах, а также была тренером шоу The Voice Australia.
Кроме того, она выпустила собственную книгу Bridge Over Troubled Dreams, которая стала бестселлером, и создала духи, что хорошо продавались в Австралии.
Кстати, букмекеры EurivisionWorld прогнозируют Дельте Гудрем второе место на Евровидении-2026. Она так высоко поднялась в рейтинге как раз после своего выступления во втором полуфинале конкурса. В гранд-финале 16 мая певица выступит под 8 номером. Перед ней на сцену выйдет представительница Украины.