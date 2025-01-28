Очень люблю восточных мужчин, – Билык отреагировала на слухи о романе с экс-супругом Ани Лорак

В сети ходят слухи о том, что Ирина Билык закрутила роман с бывшим Ани Лорак, бизнесменом Муратом Налкакиоглу. Мужчина с женщиной уже знакомы около 20 лет.

Теперь певица прокомментировала эти спекуляции, она призналась, что на самом деле их связывает с Муратом. Сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм-страницу Fashion Reality TV.

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Так, Ирина Билык дала комментарий журналистке, где призналась, что Мурат – очень приятный человек в ее жизни.

Я очень люблю восточных мужчин. Вы знаете, с кем я встречалась, с кем у меня были отношения. Почему-то они все чернявые, симпатичные, энергичные и очень добрые. Я могу сказать лишь одно – раскрывать зрителям всех тайн я не могу. Это будет неправильно, потому главное в моей жизни – это песни, мое творчество. Но то, что есть очень приятный человек в моей жизни – Мурат – это однозначно. Мне бы хотелось, чтобы наша дружба действительно продолжалась,

– отметила исполнительница.

Что Мурат Налкакиоглу сказал об отношениях с Ириной Билык

Бывший муж Ани Лорак считает певицу легендой украинского шоу-бизнеса. Он заявил, что у них очень близкая дружба и любит ее как человека.

У нее будет тур и я хочу попасть на концерт. Ира – шикарная женщина. И каждая ее песня звучит как из души. Конечно, если она даст согласие, я хотел бы поужинать с Ирой,

– поделился бизнесмен.

Отметим, накануне стало известно, что косметический бренд Farmasi, совладельцем которого является Мурат Налкакиоглу, начал новый проект в коллаборации с Ириной Билык.