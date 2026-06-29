Выше мамы: Ирина Федишин показала редкое фото своего 15-летнего сына

Украинская певица Ирина Федишин поделилась редким семейным снимком. Исполнительница показала своего 15-летнего сына Юрия, который значительно изменился и повзрослел.

Фотографию с первенцем от мужа, продюсера Виталия Човника, артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Ирина и Юрий позируют в светлой одежде.

Также интересно "Живи долго", — Тарас Цимбалюк тронул всех обращением к 70-летней маме и показал её редкое фото

Поклонники сразу обратили внимание на то, как сильно подрос мальчик. Подросток уже заметно выше своей звездной матери, а также отрастил густые вьющиеся волосы.

Кроме того, знаменитость рассказала о летнем отдыхе своих детей. По словам Федишин, недавно из детского лагеря вернулся младший сын Олег, а теперь недельный отдых завершил и старший Юрий. Певица отметила, что за это время ребята успели найти новых друзей и получить много положительных эмоций.

Самое ценное для меня – видеть счастливые глаза детей, которые возвращаются домой отдохнувшими, вдохновлёнными и полными энергии,

– подчеркнула артистка.

Ирина Федишин с сыном / фото из Instagram

Что известно о семье Ирины Федишин?

Ирина Федишин состоит в браке с продюсером Виталием Човником с 2006 года. Супруги воспитывают двух сыновей: 15-летнего Юрия и 13-летнего Олега. Семья часто проводит время вместе, а певица периодически делится семейными снимками в своих социальных сетях.

Напомним, как прошел День отца-2026: чувственные фото украинских звезд с отцами.