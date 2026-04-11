Подарок к Пасхе: Ирина Федишин передала новую партию автомобилей на фронт

Накануне Пасхи певица Ирина Федишин передала украинским военным очередную партию помощи – на фронт отправились еще 10 автомобилей.

Об этом артистка сообщила на своей странице в инстаграме, где также показала, как лично передает ключи защитникам.

К Пасхе подготовили для наших защитников и защитниц подарки – чтобы они почувствовали тепло и поддержку,

– отметила Ирина Федишин.

Автомобили получили: 141-я бригада; 68-я бригада (подразделение "Шершни Довбуша"); 103-я ТрО; 113-я бригада (8-й батальон); 636-й зенитно-пулеметный батальон; спецподразделение Нацгвардии; 524-й батальон (12-й корпус); 153-й отдельный разведывательный батальон "Дикое пол"; 117-я бригада (4-й батальон) и 15-я бригада.

