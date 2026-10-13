Сердце разбито на куски, – беременная Ирина Федишин потеряла дочь
Известная украинская певица Ирина Федишин, которая была беременна в третий раз, потеряла дочь.
Об этом в инстаграме сообщил ее муж Виталий Човник. Также он рассказал о состоянии своей возлюбленной.
Мы потеряли нашу маленькую доченьку. Мое сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни. Больно невыносимо,
– написал Виталий.
Он отметил, что Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии.
Просим молиться за душу маленького ангелочка, а также за здоровье и выздоровление Ирины,
– добавил мужчина.
Напомним, что о третьей беременности Ирины стало известно в августе. Певица вместе с мужем Виталием Човником воспитывает двух сыновей, а третьим ребенком должна была стать дочь.
24 Канал выражает искренние соболезнования семье.
Добавим, что накануне стало известно о смерть украинского комика Александра "Вени" Венедчука.