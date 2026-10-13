Сердце разбито на куски, – беременная Ирина Федишин потеряла дочь

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая была беременна в третий раз, потеряла дочь.

Об этом в инстаграме сообщил ее муж Виталий Човник. Также он рассказал о состоянии своей возлюбленной.

Мы потеряли нашу маленькую доченьку. Мое сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни. Больно невыносимо,

– написал Виталий.

Он отметил, что Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии.

Просим молиться за душу маленького ангелочка, а также за здоровье и выздоровление Ирины,

– добавил мужчина.

Виталий Човник сообщил, что Ирина Федишин потеряла дочь / Скриншот из Instagram-сторис

Напомним, что о третьей беременности Ирины стало известно в августе. Певица вместе с мужем Виталием Човником воспитывает двух сыновей, а третьим ребенком должна была стать дочь.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье.

Добавим, что накануне стало известно о смерть украинского комика Александра "Вени" Венедчука.