Как львовский роддом отреагировал на заявление супруга Ирины Федишин о нарушении

Львовская больница Святой Анны опубликовала новое заявление после того, как супруг Ирины Федишин Виталий Човник рассказал об обстоятельствах утраты их дочери. Врач, которая вела беременность певицы, в настоящее время не принимает пациентов. Расследование продолжается.

11 ноября в больнице выразили соболезнования семье Федишин и сообщили, какие решения были приняты по итогам проверок Министерства здравоохранения и заседания медицинского совета. Официальное заявление учреждение опубликовало в инстаграме.

Накануне Виталий Човник публично обвинил медиков в халатности и заявил, что в документах содержатся ложные сведения об оказании помощи его супруге. В ответ больница пояснила, какие решения были приняты в отношении двух врачей, к которым обращалась Ирина.

С врачом, осматривавшим Ирину на дому до госпитализации, расторгнуты трудовые отношения. Однако это не отменяет необходимости профессиональной оценки ее действий. Врач, ведавшая беременность Ирины, в настоящее время не привлекается к оказанию медицинской помощи пациентам,

– говорится в заявлении.

Заявление больницы / фото st.annas.hospital

В родильном отделении уже привлекли дополнительных специалистов, чтобы пациентки могли пройти УЗИ в любое время суток. По сообщению учреждения, часть недостатков, на которые указало Минздрав, уже устранена. Сейчас там проверяют, как пациентки получают неотложную помощь и куда их направляют для обследования и лечения.

Мы организуем дополнительное обучение персонала по распознаванию неотложных состояний, соблюдению протоколов и взаимодействию между службами. Планируем привлечь независимых специалистов по акушерству и гинекологии для улучшения работы больницы,

– сообщили в учреждении.

Заявление больницы / фото st.annas.hospital

В больнице также пообещали улучшить условия для пациенток и обновить оборудование. В комментариях под постом пользователи выразили соболезнования семье. Некоторые спросили, пересмотрело бы учреждение свою работу, если бы супруги не рассказали о трагедии публично.

Комментарии / фото st.annas.hospital

Напомним, по словам Човника, комиссия Минздрава выявила семь нарушений, допущенные при оказании помощи его жене. Среди них он назвал задержку с проведением УЗИ, запоздалую диагностику отслойки плаценты и нарушения в ведении медицинской документации.



