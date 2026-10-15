"Меня просто разрывало": Ефросинина ответила на критику из-за видео в поддержку Федишин

Маша Ефросинина ответила на критику в адрес видео, в котором она поддержала Ирину Федишин после потери дочери. Ведущая записала обращение в халате, расчесывая волосы, и часть пользователей назвала такое поведение нетактичным.

В инстаграме Ефросинина пояснила, что хотела заступиться за певицу. Ее возмутили комментарии, в которых Федишин обвиняли в потере ребенка и упрекали за публичность во время беременности.

По словам Маши, она записала видео спонтанно, когда собиралась в ванной комнате. Ведущая подчеркнула, что не имела намерения никого обидеть и отдельно написала семье слова поддержки.

Но меня просто разрывало от того, что я увидела в комментариях: когда женщины ненавидят других женщин, когда у них горе. Я в таком порыве записала это видео с первого раза,

– рассказала Ефросинина.

В то же время она признала, что начало записи могло создать впечатление равнодушия.

Но в вырезанном фрагменте это действительно выглядит плохо. Такой вид, будто мне все равно. Я хочу сказать, что ни в коей мере не хотела никого обидеть,

– отметила ведущая.

Ефросинина объяснила, что слова сочувствия прозвучали именно в тот момент, когда она расчесывала волосы. По ее словам, когда она волнуется, она привыкла что-то делать руками.

Посты, вызвавшие хейт в сети / коллаж 24 Канала

Также Маша заявила, что негативные комментарии появились после того, как первые 20 секунд обращения были опубликованы отдельно от полного видео. Она считает, что из-за этого часть зрителей не услышала главной мысли.

Реакция людей / скриншот из инстаграма

В исходном ролике ведущая призвала не обвинять женщин, переживающих потерю ребенка. Она подчеркнула, что решение рассказывать о беременности или сохранять ее в тайне принадлежит самой семье, а люди в горе нуждаются в поддержке.

Напомним, что муж Ирины Федишин после потери дочери обратился к ней с трогательными словами. Он также рассказал о тяжелом состоянии жены и попросил молиться за нее.