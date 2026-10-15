В інстаграмі Єфросиніна пояснила, що хотіла заступитися за співачку. Її обурили коментарі, в яких Федишин звинувачували у втраті дитини та дорікали за публічність під час вагітності.

За словами Маші, вона записала відео спонтанно, коли збиралася у ванній кімнаті. Ведуча наголосила, що не мала наміру нікого образити й окремо написала родині слова підтримки.

Але мене просто розривало від побаченого в коментарях: коли жінки ненавидять інших жінок, коли у них горе. Я в такому пориві записала те відео з першого разу,

– розповіла Єфросиніна.

Водночас вона визнала, що початок запису міг створити враження байдужості.

Та у вирізаному шматку це дійсно має поганий вигляд. Такий вигляд, ніби мені однаково. Я хочу сказати, що жодною мірою не хотіла нікого образити,

– зазначила ведуча.

Єфросиніна пояснила, що слова співчуття прозвучали саме тоді, коли вона розчісувала волосся. За її словами, під час хвилювання вона звикла щось робити руками.

Дописи, які викликали хейт в мережі / колаж 24 Каналу

Також Маша заявила, що негативні коментарі з'явилися після поширення перших 20 секунд звернення окремо від повного відео. Вона вважає, що через це частина глядачів не почула головної думки.

Реакція людей / скриншот з інстаграму

У початковому ролику ведуча закликала не звинувачувати жінок, які переживають втрату дитини. Вона наголосила, що рішення розповідати про вагітність чи залишати її приватною належить самій родині, а люди в горі потребують підтримки.

Нагадаємо, що чоловік Ірини Федишин після втрати донечки звернувся до неї зі щемливими словами. Він також розповів про тяжкий стан дружини та попросив молитися за неї.



