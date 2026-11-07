Потеряла дочь и возможность снова стать мамой: откровенное признание Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин, недавно потерявшая нерожденную дочь Веронику, поделилась подробностями трагедии. Артистка призналась, что из-за опасных осложнений врачам пришлось не только спасать ее жизнь, но и удалить матку. Теперь она больше не сможет самостоятельно выносить ребенка.

О том, что ей пришлось пережить, Федишин рассказала в своем инстаграме. По словам певицы, в тот день ничто не предвещало беды. Она побывала в церкви, проводила время с семьей и даже планировала пойти с детьми в кино. Однако впоследствии почувствовала ноющую боль.

Сначала симптомы восприняли как признак преждевременных родов. Как вспоминает Ирина, врач посоветовала принять лекарство, заверив, что боль должна пройти.

Однако ситуация оказалась гораздо серьезнее. По словам артистки, произошло отслоение плаценты, которое вызвало внутреннее кровотечение. Врачам пришлось срочно оперировать певицу, чтобы спасти ей жизнь.

Из-за тяжелых осложнений Ирине удалили матку. Таким образом, вместе с дочкой она лишилась и возможности снова выносить ребенка.

Федишин решила рассказать свою историю, чтобы предупредить других женщин. Певица призвала беременных внимательно относиться к любым необычным симптомам и не игнорировать боль, даже если сначала она кажется незначительной.

Напомним, 13 октября стало известно, что что Ирина Федишин потеряла дочь на 35-й неделе беременности.