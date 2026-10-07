"Такая пухленькая стала": Ирина Федишин рассказала, как сыновья отреагировали на ее беременность

Ирина Федишин готовится в третий раз стать мамой. Певица вместе с мужем Виталием Човником уже воспитывает двух сыновей, а вскоре в их семье появится дочь.

В эфире вечернего шоу "16+" на Люкс FM Львов артистка рассказала, как старшие дети отреагировали на новость о будущем пополнении в семье, а также призналась, как изменились ее самочувствие и пищевые предпочтения во время беременности.

По словам Ирины Федишин, сыновья хорошо восприняли новость о появлении младшей сестры. В то же время один из них, Олег, еще до разговора с мамой догадался о ее беременности.

Я не знаю, откуда он это знал. Я его спрашиваю: "А как ты так сразу спросил?" А он говорит: "Ну, ты такая пухленькая стала,

– с улыбкой на лице рассказала певица.

Также Федишин отметила, что на этот раз беременность ощущается для нее несколько иначе. Она стала более эмоциональной и заметила изменения в своих вкусовых предпочтениях. В частности, раньше артистка почти не ела сладкого, однако теперь ее значительно чаще тянет на десерты.

Раньше не ела сладкого. Меня вообще не привлекали торты, все эти кремы. Теперь я прихожу в супермаркет – и тянет на все,

– поделилась Федишин.

Ирина Федишин рассказала, как сыновья отреагировали на ее беременность: смотрите видео онлайн

Добавим, что накануне певица выпустила трогательную песню "Серденько", посвященную своему будущему ребенку. В ней артистка нежно обратилась к дочери, которую семья ждет в ближайшее время.