В ефірі вечірнього шоу "16+" на Люкс FM Львів артистка розповіла, як старші діти відреагували на звістку про майбутнє поповнення, а також зізналася, як змінилося її самопочуття та харчові вподобання під час вагітності.

За словами Ірини Федишин, сини добре сприйняли новину про появу молодшої сестри. Водночас один із них, Олег, ще до розмови з мамою здогадався про її вагітність.

Я не знаю, звідки він це знав. Я його питаю: "А як ти так одразу спитав?" А він каже: "Ну, ти така пухненька стала",

– з усмішкою на обличчі розповіла співачка.

Також Федишин зазначила, що цього разу вагітність відчувається для неї дещо інакше. Вона стала більш емоційною та помітила зміни у своїх смакових уподобаннях. Зокрема, раніше артистка майже не їла солодкого, однак тепер її значно частіше тягне на десерти.

Раніше не їла солодкого. Мене взагалі не приваблювали торти, всі ті креми. Тепер я приходжу в супермаркет – і тягне на все,

– поділилася Федишин.

Ірина Федишин розповіла, як сини відреагували на її вагітність: дивіться відео онлайн

Додамо, що напередодні співачка випустила зворушливу пісню "Серденько", присвячену своїй майбутній дитині. У ній артистка ніжно звернулася до доньки, на яку родина чекає найближчим часом.