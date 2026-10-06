Разом із піснею артистка також випустила кліп. У ньому Ірина постала вагітною та показала особливі моменти цього періоду. Відео вже опублікували на ютуб-каналі співачки.

За словами Федишин, деякі почуття складно передати словами, тому вони іноді стають піснями. Саме так народилося "Серденько". Це пісня про зв'язок мами з дитиною ще до її народження. У ній вона ніби звертається до свого малюка, якого ще не бачила, але вже відчуває до нього любов.

А я ще не знаю, які в тебе очі. Та розмовляю з тобою щоночі. Я відчуваю ручки маленькі, я так чекаю на тебе, серденько,

– звучить у композиції.

Кліп знімали у кількох локаціях – в полі, на природі під час заходу сонця та вдома. У кадрі Ірина з'являється в різних образах, які підкреслюють її стан. Також у відео можна побачити колиску, дитячі іграшки та одяг.

Серед дитячих речей є й одяг для дівчинки. Це невипадково, адже Ірина Федишин незабаром утретє стане мамою – цього разу в неї народиться донечка. Зараз співачка разом із чоловіком виховує двох синів.

Ірина Федишин – "Серденько": дивіться відео онлайн

Раніше ми розповідали, як пройшла гендер-паті Ірини Федишин, на якій вона дізналася стать майбутньої дитини.