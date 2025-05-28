Поняла, что такое кидалово, – Ирина Федишин рассказала, как ее использовал известный продюсер
- Ирина Федишин приняла участие в "Голосе страны" в 2018 году за обещание участия в "Танцах со звездами", но ее так и не пригласили на танцевальное шоу.
- Певица осознала, что стала жертвой обмана. Тогда в проект взяли Оксану Марченко.
Певица Ирина Федишин в 2018 году была участницей шоу "Голоса страны". Оказалось, что она не хотела выступать в проекте, однако сделала это при одном условии.
Ирина Федишин впервые за долгое время дала большое интервью. В разговоре с Машей Ефросининой певица рассказала об участии в больших шоу, в частности "Голосе страны", передает Show 24.
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Артистка вспомнила, что в 2018 году ее долгое время приглашали на "Голос страны" как участницу. Она отказывала, ведь в то время уже имела свою аудиторию, гастролировала и не любила подобные соревнования. Таки прийти на проект ее уговорил продюсер – Владимир Завадюк.
"Если ты придешь в "Голос страны", ты будешь участницей "Танцев со звездами"". И меня это подкупило. Я туда пришла,
– вспомнила певица.
Ирина Федишин рассказала, что во время участия в "Голосе страны" ей приходилось совмещать гастроли на востоке Украины и борьбу в проекте. Однако она признается, что это был интересный опыт, в частности, работа с Джамалой.
Напомним, на слепых прослушиваниях на "Голосе страны" Ирина Федишин исполнила свою песню "Малесенькие ладошки" и развернула кресла всех тренеров. Федишин выбрала команду Джамалы. Певица покинула шоу перед этапом прямых эфиров.
Почему Ирина Федишин так и не была на "Танцах"
Еще во время участия певицы в "Голосе страны" ведущий Юрий Горбунов назвал Ирину одной из будущих участниц "Танцев со звездами". Ради танцевального проекта артистка даже купила квартиру в Киеве: чтобы жить там и тренироваться. Но впоследствии о ней словно забыли – организаторы то не брали трубки, то намекали, что что-то изменилось.
Потом Володя вышел на связь: "Не получается. Еще не время. Просто ты не будешь, так бывает, значит надо еще подождать". Развел руками. Тогда я поняла, что такое использование людей в шоубизнесе и кидалово. На тот момент там появилась Оксана Марченко,
– вспомнила Ирина Федишин.
Добавим, участие Оксаны Марченко в "Танцах со звездами" вызвало большой скандал, поскольку она была и является женой пророссийского политика Виктора Медведчука. В 2020 году стало известно, что Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1".
Затем Ирину Федишин приглашали в следующий сезон шоу, но певица была готова согласиться только за гонорар. Поэтому она так и не приняла участия в проекте.