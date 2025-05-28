Все еще может быть, – Федишин заинтриговала заявлением о муже, который хотел стать священником

Ирина Федишин рассказала о том, как зарождалась ее история с мужем Виталием. Певица призналась, что сначала у него были другие планы на жизнь и профессию.

Певица рассказала, что Виталий отказался от сана священника после встречи с ней. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

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Пара познакомилась на одном из концертов в Ивано-Франковске. В то время Виталий учился в духовной семинарии. Ирина вспомнила, что и сама сначала не знала, могут ли между ними быть какие-то отношения.

Он учился, потом встретил меня и должен был ехать в Ватикан. Но передумал. Говорит: "Я пока поставлю это на паузу". Это его выбор. Я его абсолютно ни к чему не побуждала,

– призналась певица.

По словам Ирины Федишин, она не слишком стремилась прокладывать тропу в шоубизнесе. Но именно Виталий настоял на том, чтобы она начала певческую карьеру, и захотел быть ее продюсером. Так он кардинально изменил свои планы на будущее.

В то же время певица заинтриговала заявлением о том, что сейчас Виталий еще может стать священником.

"Все еще может быть. Я еще могу быть женой священника. Это жизнь. Ты не знаешь, что будет завтра", – загадочно сказала Ирина Федишин.

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