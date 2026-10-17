Ирина Федишин прервала молчание после трагических родов и потери дочери

Украинская певица впервые вышла на связь после трагического события. Ирина Федишин обратилась к своим поклонникам.

После потери дочери звезда сама находилась в тяжелом состоянии. Только сейчас в инстаграме сторис она опубликовала короткое, но трогательное обращение к публике.

На светло-сером фоне она оставила лишь сердечко и несколько слов, выражающих ее благодарность аудитории за волнение.

Спасибо, что вы рядом,

– написала артистка.



Ирина Федишин поблагодарила неравнодушных за поддержку / Скриншот из сторис irynafedyshyn

Что известно о трагедии в семье Ирины Федишин

О страшном горе в семье стало известно вечером 13 октября от мужа и продюсера певицы Виталия Човника. Он признался, что его сердце разбито на куски, ведь они потеряли долгожданную девочку. Тогда же мужчина сообщил, что сама Ирина едва выжила во время сложных родов. Она потеряла много крови, перенесла тяжелую операцию, и врачам пришлось буквально бороться за ее жизнь.

После трагической вести муж Ирины Федишин опубликовал черно-белое фото и посвятил нерожденной дочке стихотворение. Он признался, что успел увидеть девочку, которая была очень похожа на него.

Мы писали, как Виталий Човник стал настоящей опорой для Ирины Федишин, совмещая роль любящего мужа и продюсера певицы.