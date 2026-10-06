"Я еще не знаю, какие у тебя глаза": беременная Ирина Федишин выпустила трогательную песню

Ирина Федишин представила новую песню "Серденько", которую написала во время беременности. Для певицы этот трек стал особенным, ведь в нем она выразила свои переживания и чувства в ожидании рождения дочери.

Вместе с песней артистка также выпустила клип. В нем Ирина появилась беременной и показала особые моменты этого периода. Видео уже опубликовано на YouTube-канале певицы.

По словам Федишин, некоторые чувства сложно передать словами, поэтому они иногда становятся песнями. Именно так родилась "Серденько". Это песня о связи мамы с ребенком еще до его рождения. В ней она как бы обращается к своему малышу, которого еще не видела, но уже испытывает к нему любовь.

А я еще не знаю, какие у тебя глаза. Но разговариваю с тобой каждую ночь. Я чувствую маленькие ручки, я так жду тебя, сердечко,

– звучит в композиции.

Клип снимали в нескольких локациях – в поле, на природе во время заката и дома. В кадре Ирина появляется в разных образах, которые подчеркивают ее состояние. Также в видео можно увидеть колыбель, детские игрушки и одежду.

Среди детских вещей есть и одежда для девочки. Это неслучайно, ведь Ирина Федишин вскоре в третий раз станет мамой – на этот раз у нее родится доченька. Сейчас певица вместе с мужем воспитывает двух сыновей.

Ирина Федишин – "Серденько": смотрите видео онлайн

Ранее мы рассказывали, как прошла гендер-вечеринка Ирины Федишин, на которой она узнала пол будущего ребенка.