"Никого не осуждаю": Федишин объяснила свою позицию относительно ЛГБТ после скандального заявления о "грехе"

Несколько лет назад певица Ирина Федишин заявила, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу это "большой грех", по ее мнению. Тогда позицию артистки осудили некоторые известные люди, в частности Melovin, который сделал каминг-аут на Atlas Weekend 2021.

В интервью Маша Ефросинина спросила у Ирины Федишин, будет ли она готова, если кто-то из ее сыновей скажет, что он гомосексуал, пишет Show 24. Однако певица не понимает, "зачем забегать вперед" и думать об этом сейчас.

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Ирина Федишин считает, что людям нужно научиться уважать друг друга и слышать чужие мысли. Певица отметила – если кто-то говорит, что выступает за традиционные семейные ценности, то его считают гомофобом.

Извините, пожалуйста, а мое мнение кто-то уважать будет? Я уважаю ваш выбор. Я никого не осуждаю. Мы свободная страна, каждый живет как хочет, каждый делает свой выбор в жизни. Я уважаю ваш выбор, а вы уважайте мой. Я вас не осуждаю, не обзываю. Но я за то, чтобы семья состояла из мужчины и женщины, чтобы рождались дети, чтобы было продолжение рода,

– сказала Федишин.

Интервью с Ириной Федишин: смотрите видео онлайн

Артистка также возмутилась реакцией Melovin на свое скандальное заявление об ЛГБТ-сообществе. По словам Федишин, певец назвал ее "дурой". Ирина считает, что это нетолерантно.

Ирина Федишин призналась, что ей трудно понять представителей ЛГБТ-сообщества. По ее мнению, они навязывают гомосексуальность. В то же время певица отметила, что у нее есть друзья-гомосексуалы, которые не обижаются на нее.

Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин рассказала, как ее использовал Владимир Завадюк.