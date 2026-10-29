"Началось с ночных СМС": Ирина Горовая рассказала, как раскрыла тайный роман Потапа и Каменских

Продюсер Ирина Горовая впервые подробно раскрыла болезненные подробности своего брака и рассказала, как пережила измену Алексея Потапенко с Настей Каменских. Знаменитость призналась, что почувствовала неладное еще во время их первого знакомства, а впоследствии начала замечать тайные ночные переписки мужа.

Звезда поделилась своими откровенными воспоминаниями о прошлом в интервью Рамине Эсхакзай. По словам Ирины, она прекрасно помнит день, когда ее бывший муж впервые встретил свою будущую партнершу по сцене в одном из столичных клубов.

Тогда Настя предстала перед ними в голубом плаще и с двумя косами, сразу привлекая внимание продюсера. Горовая отмечает, что Каменских была стопроцентным типажем Потапа – высокая и кудрявая, поэтому ревность вспыхнула мгновенно.

У Леши первой девушкой из школы была Настя, и такая же высокая, кудрявая. И это его вайб, ну прямо максимально. Не знаю, как я пролетела между такими яркими девушками,

– призналась продюсер.

Потап и Настя Каменских / фото из открытых источников

Женская интуиция не подвела Ирину, ведь впоследствии в семье начался очень сложный период. Хотя Потап прямо не признавался в романе, его выдавали мелкие детали, в частности экран телефона, который постоянно светился ночью.

Никто не приходит и не говорит тебе: "Да, это происходит". С чего ты начинаешь? С смс ночью. Тебе говорили типа "я играл в футбол", "я переписывался со своим кем-то",

– вспомнила Горовая.

Потап и Ирина Горовая / фото jetsetter.ua

Когда продюсер все же решилась разорвать эти болезненные отношения, рэпер умолял ее остаться, признавался в любви и даже обещал распустить группу. Однако Ирина понимала, что это лишь слова, ведь видела их взгляды в интервью и клипах, поэтому начала выстраивать собственную стратегию выхода из этого брака.

Сам рэпер лишь в 2025 году официально подтвердил, что его роман с Каменских действительно закрутился еще во время брака с Горовой. До этого артисты годами скрывали свои чувства от публики, убеждая всех в чисто рабочих отношениях.