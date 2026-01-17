Звезда сериала "Школа" показала роскошное бриллиантовое кольцо от любимого

Звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова похвасталась роскошным бриллиантовым кольцом от любимого. В то же время актриса отметила, что бойфренд пока ей не сделал предложение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads Кудашовой. Она опубликовала серию фото с кольцом.

Я сказала "да"? Это не съемки, не фейк, но еще не предложение. Только promise ring. Не была фанаткой бриллиантов до этого кольца, но вы просто посмотрите, какое оно невероятное. Ну, разве не как для настоящей принцессы?,

– написала Ирина Кудашова.

Актриса рассказала, что знакома со своим бойфрендом 3 месяца, а встречаются они 2. Девушка объяснила, что promise ring – это обещание, украшение символизирует серьезные намерения человека, что она видит совместное будущее.

Потому что, конечно, на таком раннем этапе предложение было бы неуместным! Раньше я такие кольца называла "бронированием" до момента предложения,

– поделилась актриса.

Ирина Кудашова показала кольцо от любимого / фото с Threads актрисы

Заметим, что Кудашова скрывает личность любимого и не раскрывает, чем он занимается, но довольно часто говорит о нем в соцсетях. В частности, показывает подарки, которые получает от бойфренда.

Что известно о личной жизни Ирины Кудашовой?