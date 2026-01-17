Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads Кудашової. Вона опублікувала серію фото з каблучкою.

Я сказала "так"? Це не зйомки, не фейк, але ще не пропозицію. Лише promise ring. Не була фанаткою діамантів до цієї каблучки, але ви просто подивіться, яка вона неймовірна. Ну, хіба не як для справжньої принцеси?,

– написала Ірина Кудашова.

Акторка розповіла, що знайома зі своїм бойфрендом 3 місяці, а зустрічаються вони 2. Дівчина пояснила, що promise ring – це обіцянка, прикраса символізує серйозні наміри людини, що вона бачить спільне майбутнє.

Бо, звісно, на такому ранньому етапі пропозиція була б недоречною! Раніше я такі каблучки називала "бронюванням" до моменту пропозицію,

– поділилась акторка.

Ірина Кудашова показала каблучку від коханого / фото з Threads акторки

Зауважимо, що Кудашова приховує особистість коханого і не розкриває, чим він займається, але доволі часто говорить про нього у соцмережах. Зокрема, показує подарунки, які отримує від бойфренда.

Що відомо про особисте життя Ірини Кудашової?