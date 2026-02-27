Проигнорировала вопрос о войне: россиянка Ирина Шейк оконфузилась на фестивале в Италии
- Ирина Шейк отказалась комментировать войну в Украине во время пресс-конференции на музыкальном фестивале Санремо в Италии.
- Российская модель заявила, что не хочет вдаваться в политику, сосредоточившись на праздновании любви, музыки и позитива.
Российская модель Ирина Шейк стала соведущей третьего вечера музыкального фестиваля Санремо в Италии. В то же время звезде не удалось избежать политических вопросов и критики в свою сторону.
Ирина Шейк приняла участие в пресс-конференции по случаю музыкального события, пишет La Repubblica. Модели задали вопрос о войне России против Украины.
К слову Анджелина Джоли в очередной раз напомнила об ужасных последствиях войны России против Украины
Российская модель решила проигнорировать эту тему, чем доказала свою равнодушную позицию относительно войны. В ответ она абстрактно высказалась о любви, музыку и позитив.
Я не буду давать политических комментариев. Я здесь, чтобы праздновать любовь, музыку и единство; приносить положительную энергию. Думаю, что в мире происходит много вещей. Я просто благодарна быть здесь с вами, видеть улыбки. Но не хочу вдаваться в политику,
– ответила Ирина Шейк.
Ирина Шейк проигнорировала вопрос войны: видео
Интересно, что под видео с этим комментарием Ирины Шейк немало итальянцев с критикой отреагировали на такие слова модели. Пользователи подчеркивают: война – это не политика, а вопрос базовых ценностей.
Уклонившись от прямого ответа, модель выбрала путь молчания и дистанцирования от всех тех преступлений, которые совершает режим в стране, откуда она родом. Ирина Шейк не просто отказывается называть вещи своими именами, но и сознательно уклоняется от ответственности.
- "Отвечать на вопросы о войне – это не "говорить о политике", а дать понять, понимаешь ли ты разницу между человечностью и бесчеловечностью";
- "Перевод: "Мне безразлично, если кто-то умирает, страдает или живет в нечеловеческих условиях. Я здесь, чтобы развлекаться и зарабатывать деньги";
- "Когда вы ходите на мессу или молитесь за мир в мире, вы занимаетесь политикой? Когда вы молитесь за детей в мире, – о ужас, нельзя так, это политика";
- "Ирина молчит о войне не потому, что боится за свою жизнь: она последовательно и постоянно поддерживает Путина. Это ее выбор, она не является жертвой режима";
- "Война – это не политика. Война – это война. И каждый разумный человек, особенно если он является публичным лицом, должен иметь свое мнение. Мы не говорим о локальном конфликте, мы говорим о войне, российское вторжение, масштабную войну в Европе, войну, в которой есть российское зло и есть Украина, которая сегодня защищает также и Европу".
В то же время многие встали на защиту Ирины Шейк и назвали вопрос журналиста "провокационным".
Интересно, что в сети раскритиковали Ирину Шейк и за ее присутствие на фестивале Санремо. Хотя звезда сменила немало образов на сцене фестиваля и удивила публику своими аутфитами, ей удалось сказать на итальянском лишь несколько фраз.
Что известно о позиции Ирины Шейк?
- Ирина Шейк – супермодель родом из России, которая уже много лет живет и работает за рубежом. В начале полномасштабного вторжения она высказалась против войны и призвала помогать украинцам.
- В то же время ее позиция впоследствии все-таки осталась под сомнением. В день, когда россияне совершили атаку на Винницу в 2022 году, Ирина Шейк опубликовала фото салата оливье с подписью: "Russianzz on Wednasday". Циничное использование российского военного символа заставило задуматься, действительно ли Шейк осуждает оккупантов. Ведь назвать Россию агрессором она так и не решилась.
- Позже модель оправдалась из-за скандала: "Иногда салат это просто салат. Я даю слово: никаких зашифрованных посланий или политических высказываний здесь".