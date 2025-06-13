Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару призналась, готова ли стать мамой
- Ирина Сопонару, украинская актриса, хочет стать мамой, но не готова из-за полномасштабного вторжения; она планирует родить до 40 лет.
- Сопонару и ее муж Рис взяли котов из приюта: Мафина и Куки.
Украинская актриса Ирина Сопонару рассказала, планирует ли рожать ребенка. Звезда "Женского квартала" состоит в отношениях с британцем Рисом, за которого вышла замуж в мае прошлого года.
Сопонару призналась, что хочет стать мамой, но сейчас к такой роли не готова. Подробностями она поделилась в интервью Маше Ефросининой, передает Show 24.
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Ирина Сопонару и Рис обсуждали пополнение в семье и пришли к выводу, что сейчас не хотят ребенка. Актриса не уверена, что готова стать мамой во время полномасштабного вторжения.
Выносить ребенка сейчас, во время войны, – я не уверена, что готова. Это тяжело физически, и еще когда войны, и этот стресс, я не хочу так. Хочется, чтобы это были приятные воспоминания. А тут война, где-то в бункере рожать... Это не самое худшее, что может произойти, конечно, главное – родить. Но если есть опция пропустить этот момент, то я бы, конечно, уже после победы,
– сказала Сопонару.
Актриса поставила себе дедлайн – стать мамой до 40 лет. Она отметила, что уже не будет учитывать ситуацию в стране. Сопонару понимает, что дальше будет труднее забеременеть.
Интервью с Ириной Сопонару: смотрите видео онлайн
Ирина Сопонару с любимым взяла котов из приюта
Однако Ирина Сопонару и ее муж Рис взяли котов из приюта. Когда прошел первый год полномасштабного вторжения, пара приютила у себя Мафина из Мариуполя, а несколько месяцев назад – Куки.
У него тоже очень тяжелая судьба. Он хороший мальчик. У него совсем другой темперамент. У нас Мафин – супер расслабленный, а Куки – достаточно активный. Мы их очень любим. Они очень хорошие детки,
– рассказала актриса.
Ирина и Рис помогают приютам для животных. Актриса также призывает других людей донатить.