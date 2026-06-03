Первая в королевской семье: будущая королева Испании прошла военную парашютную подготовку

Принцесса Леонор, которая может стать королевой Испании, завершила базовый курс парашютизма. Она является первой представительницей королевской семьи, получившей эту квалификацию.

Испанская королевская семья опубликовала серию фото с Леонор, принцессой Астурийской, на официальной странице в инстаграме. На днях наследница престола завершила очередной этап офицерской подготовки.

К слову Красное платье и аксессуары в тон: Кейт Миддлтон поразила стильным летним образом

Испанская принцесса официально завершила обучение в Военной парашютной школе, расположенной в регионе Мурсия.

На фото и видео зафиксировали весь процесс. Вслед за другими курсантами Леонор прыгнула с самолета с парашютом в полном снаряжении. Затем она наблюдала за товарищами и приветствовала их после приземления.

Принцесса Леонор прыгнула с парашютом: видео

Так принцесса Астурийская получила диплом и награду Cazador Paracaidista. Леонор вошла в историю как первая представительница испанской королевской семьи, которая прошла базовую парашютную подготовку. Ведь ни король Филипп VI, ни король Хуан Карлос I не проходили ее во время военного образования.



Принцесса Леонор / Фото из инстаграма королевской семьи



Принцесса Леонор получила награду / Фото из инстаграма королевской семьи

Что ждет принцессу Леонор дальше?

Следующая неделя для принцессы Леонор будет довольно напряженной. 3 июня она должна получить Золотую медаль региона Мурсия и другие награды.

6 июня Леонор вернется в Мадрид. Королевская семья будет встречать Папу Римского во время его визита в Испанию. Это впервые за долгое время вся семья воссоединится, ведь и принцесса София вернется после обучения в Лиссабоне.

Напомним, принцесса Леонор – старшая дочь короля Филиппа VI, поэтому именно она является наследницей трона. К этому ее готовят с юного возраста. Когда принцесса Леонор взойдет на трон, то станет первой королевой Испании за более чем последние 150 лет.