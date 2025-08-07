Заслуженный артист Украины Иван Красовский длительное время не появлялся в информационном пространстве. Однако недавно дал откровенное интервью, в котором поделился подробностями своей жизни.

Красовский также высказался о сравнении с Иво Бобулом.

Журналистка издания вспомнила, что в начале карьеры певец выступал как Айво Красовский и якобы подыгрывал Иво Бобулу. Заслуженный артист Украины объяснил, почему выбрал именно такое сценическое имя.

Меня спрашивали, не трудно ли выступать с такой фамилией, которое во время объявления со сцены никто не мог запомнить. У меня в паспорте фамилия Тодорюк, а Красовской была моя бабушка. Еще мне тогда сказали, что Иван – это то же, что Вася. Словом, не стильно. И назвали меня Айво. Так оно и прицепилось,

– поделился Иван Красовский.

Певец отметил, что никогда не подражал Иво Бобулу.

Однако я не "косил" под Бобула никогда! Сейчас оно уже не печет, но тогда, когда был молодым и приехал в Киев для участия в каком-то фестивале, меня начал "душить" мой же земляк по совершенно непонятным причинам. Это не эстетично и не воспитано!,

– подчеркнул он.

Для справки! Иван Красовский и Иво Бобул родом из Черновицкой области.

