Красовський також висловився про порівняння з Іво Бобулом. Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Журналістка видання пригадала, що на початку кар'єри співак виступав як Айво Красовський і нібито підігрував Іво Бобулу. Заслужений артист України пояснив, чому обрав саме таке сценічне ім'я.

Мене запитували, чи не важко виступати з таким прізвищем, яке під час оголошення зі сцени ніхто не міг запам'ятати. У мене в паспорті прізвище Тодорюк, а Красовською була моя бабуся. Ще мені тоді сказали, що Іван – це те саме, що Вася. Словом, не стильно. І назвали мене Айво. Так воно і причепилося,

– поділився Іван Красовський.

Співак наголосив, що ніколи не наслідував Іво Бобула.

Проте я не "косив" під Бобула ніколи! Зараз воно вже не пече, але тоді, коли був молодим та приїхав до Києва для участі в якомусь фестивалі, мене почав "душити" мій же земляк з абсолютно незрозумілих причин. Це не естетично і не виховано!,

– наголосив він.

Для довідки! Іван Красовський і Іво Бобул родом з Чернівецької області.

